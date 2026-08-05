Boxeadora Ariadna Gil por el oro centroamericano en Santo Domingo 2026

Con el corazón por delante y un arranque devastador, la boxeadora mexicana Ariadna Gil clasificó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la división de los 54 kilogramos, tras vencer por RSC (Réferi Suspende Combate) en el primer round, deteniendo el cronómetro a los dos minutos exactos de la pelea.

Con este triunfo, la pugilista de 20 años aseguró la medalla de bronce para la delegación mexicana, aunque dejó claro que su único objetivo es subir a lo más alto del podio. Y recordó lo que más le gusta del boxeo: “Disfruto mucho esa adrenalina que siento antes de subir al ring. Más allá de sentir un miedo o duda, sientes la emoción y el entusiasmo de representar a México. Eso es lo que me llena de estar aquí, de subir a un ring que sabes que no cualquiera lo hace y tú vas y te partes la madre allá arriba”.

🥊 Ariadna Gil, la guerrera que se “parte la madre" en el ring por el sueño dorado de México



Con la mira en el oro de Santo Domingo 2026, Ariadna Gil, la pugilista jalisciense de 20 años, ya aseguró la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras un triunfo… pic.twitter.com/wlOsstq3xV — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 5, 2026

Pegada contundente desde el inicio

“La verdad no es subestimar a los rivales, pero uno en cuanto sale y siente el primer golpe sabe a lo que va”, declaró Gil al finalizar el combate. “Normalmente mi primer golpe va súper contundente para que vean lo que traemos y dejar en claro que venimos por esa medalla de oro”.

Respecto a la presea de bronce que ya tiene en sus manos, la jalisciense fue tajante al señalar que su meta es cambiarle el color al metal. “Nada más a cambiarle el color al que venimos”, sentenció con seguridad.

El inicio de un sueño olímpico

Para Ariadna Gil, esta competencia representa el banderazo de salida en su camino hacia la máxima justa deportiva. “Desde que empezó el año, o desde antes, todos venimos con el sueño olímpico, mentalizados. Hemos trabajado para esta competencia, que ha sido de las más importantes en el año y en mi carrera como tal, empezando el ciclo olímpico”.

La atleta destacó el trabajo conjunto con el cuerpo técnico de la selección nacional y el pilar fundamental que ha sido su entrenador de base para mantener una evolución constante. “Hemos creado un lazo muy fuerte. Somos un gran equipo y por eso estoy segura de que nos vamos a llevar esa medalla”, añadió.

De “La Silenciosa” a guerrera contundente

Originaria del estado de Jalisco, Gil inició su camino en el boxeo a los ocho años de edad en un gimnasio llamado ‘La Esquina Azul’, un deporte que describe como “amor a primera vista o destino”. Aunque en sus inicios la apodaban “La Silenciosa”, hoy su pegada y sus resultados hablan por ella.

Finalmente, la boxeadora resaltó el gran nivel de las pugilistas mexicanas en la actualidad. “En ciclos pasados tenemos mucha referencia de buenas boxeadoras olímpicas en México, somos guerreras, eso no cabe duda; pero justamente en este ciclo no hay una que no haya destacado y avanzado de forma contundente en todas las competencias”, concluyó.

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