Henry Martín se reencuentra con el gol; ¿Cuánto tenía el delantero sin anotar con el América? (VIDEO)

Henry Martín hizo un tempranero gol con el América en el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX contra Santos Laguna, en el Estadio Azteca, con lo que el delantero yucateco puso fin a una racha de un año y medio sin anotar.

La Bomba marcó con un remate cabeza al minuto 3 para poner al frente a las Águilas contra los de Torreón. El mexicano no convertía desde el 7 de febrero de 2025, cuando hizo un tanto en el triunfo de 2-1 de los azulcremas sobre el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

¡Apareció el CApitán! Gooool de Henry Martín al minuto tres del partido 🦅💣💥#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/1TAvhlkAtB — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 2, 2026

América debuta como local en el Apertura 2026

El partido de este domingo ante Santos es el primero que el América disputa como local en el Estadio Azteca en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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Los azulcremas, que a partir de este semestre están bajo las órdenes de uruguayo Guillermo Almada, igualaron 1-1 contra el Atlante en el Coloso de Santa Úrsula, pero en aquel duelo de la Fecha 2 fungieron como visitantes administrativos.

El América debutó como visitante en el Apertura 2026, luego de que en la primera jornada del campeonato se impuso 1-0 al Querétaro en el Estadio Corregidora, gracias a un solitario gol de Isaías Violante.

EVG