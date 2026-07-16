Xolos logra agónica victoria sobre Tigres en su primer juego en el Apertura 2026; resumen y goles

Jugadores de Xolos festejan un gol contra Tigres en su debut en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Xolos hizo dos goles en la compensación y derrotó 3-1 a Tigres como local en el primer partido de ambos clubes en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Mourad El Ghezouani fue el héroe con su doblete en el tramo final del encuentro, con lo que le dio los tres puntos a los fronterizos.

Tijuana se adelantó en el encuentro desarrollado en el Estadio Caliente al minuto 31 con anotación de Ramiro Árciga. Los de la UANL se quedaron con uno menos al final del primer tiempo, luego de que Rodrigo Aguirre se convirtió en el primer expulsado en el futbol mexicano por taparse la boca para hablar con un futbolista del equipo local.

¡IMPERDONABLE ERROR DE TIGRES!🔥



El tercero de Xolos, explota la perrera más grande de México y aprovechó Mourad El Ghezouani. @Xolos 🐕 3-1 🐯 @TigresOficial #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/MdfxbTYV6A — FOX (@somos_FOX) July 17, 2026

Tigres igualó la pizarra en el segundo tiempo y lo hizo por conducto del mexicano Ozziel Herrera, quien al minuto 56 marcó con un remate de cabeza tras un centro de Joaquim.

Xolos define el juego ante Tigres sobre la hora

El marroquí Mourad El Ghezouani hizo de penalti al minuto 95 el tanto que inclinó la balanza a favor de Tijuana. Al 98′ logró su doblete tras un error de Fernando Gorriarán en su intento por dar un pase.

Xolos volverá a ser local en la Jornada 2, en la que recibirá a León el próximo viernes 24 de julio. Por su parte, Tigres recibe en el Estadio Universitario al Atlético de San Luis ese mismo día.

EVG