Lando Norris recibe dura penalización para el Gran Premio de Bélgica por modificaciones en su monoplaza

Lando Noris recibió una dura penalización de 10 puestos en la parrilla de salida para el Gran Premio de Bélgica y la parada en el Circuito de Spa-Francorchamps aún no inicia su actividad. El problema por el que el inglés recibió este castigo viene de un problema que se le presentó a McLaren en su unidad electrónica de potencia.

En esta temporada la escudería papaya ha sufrido en diferentes carreras por los motores de Mercedes, empresa a la que es cliente. Lando Norris se ha visto perjudicado en este tema y en la temporada sufrió problemas en la largada del Gran Premio de China y algunas complicaciones durante las carreras en Japón y Mónaco.

Lando Norris set to take 10-place grid penalty after exceeding power unit allocation



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La penalización para Lando Norris viene por el cambio de la unidad de potencia de su monoplaza y cada piloto tiene un número permitido de elementos que puede usar en la temporada, como el inglés pasó lo establecido por la FIA recibió el castigo de 10 puestos en la parrilla de salida del GP de Bélgica.

Afortunadamente en el Circuito de Spa-Francorchamps se llegan a dar diversos adelantamientos y McLaren espera que Lando Norris termine en los primeros puestos de la clasificación para no quedarse en el fondo de la parrilla para el día de la carrera.

“El equipo McLaren Mastercard Formula 1 Team instalará una cuarta unidad electrónica de potencia en el coche número 1 este fin de semana en Spa, superando el número permitido de unidades electrónicas de potencia asignadas e incurriendo en una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida”, se puede leer en un comunicado publicado por McLaren.

La primera unidad electrónica de potencia del coche número 1 sufrió una avería grave en China, lo que impidió que Lando Norris pudiera comenzar la carrera. La segunda unidad electrónica de potencia de del vigente campeón, instalada en Japón, tuvo que ser retirada para su reparación tras sufrir problemas en los entrenamientos libres, lo que obligó a utilizar una tercera y última unidad electrónica de potencia dentro del límite permitido.

“Si bien la unidad de electrónica de potencia que instalamos en Japón, y que hemos utilizado en todas las sesiones desde Miami, ha funcionado de manera fiable, Mercedes-AMG High Performance Powertrains ha introducido desde entonces una serie de mejoras de fiabilidad en sus nuevos sistemas de electrónica de potencia.

“Sin embargo, para poder aprovechar estas mejoras, debemos aplicar una penalización de 10 puestos en la parrilla al coche de Lando para poder utilizar una nueva unidad”, informó la escudería inglesa.

DCO