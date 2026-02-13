¡CONFIRMADO! La Leagues Cup se jugará en México por primera vez y estos son los estadios elegidos

La Leagues Cup es un torneo entre los equipos de la Liga MX y la Major League Soccer, el cual se juega desde el 2023 con la participación de todos los equipos del futbol mexicano y 18 del balompié estadounidense, pues en las primeras dos ediciones se disputaba solo con ocho equipos desde los cuartos de final.

Este certamen siempre se ha jugado en los estadios de los Estados Unidos, pero será en la edición de 2026 cuando México reciba por primera vez cinco partidos de este torneo internacional.

Con información de Fernando Cevallo, periodista de Fox One, la Federación Mexicana de Futbol consiguió que nuestro país reciba cinco encuentros de la Leagues Cup; tres serán para el Toluca en el Nemesio Diez, uno para el América en el Estadio Azteca y el último para Tigres o Monterrey en su respectivo inmueble.

🗓️ 36 teams. 2 ligas. Only one will lift the trophy 🏆



#LeaguesCup2026 inicia el 4 de agosto.

¿Cuándo arranca la edición 2026 de la Leagues Cup?

Tras la coronación del Inter Miami en la temporada pasada de la MLS, los equipos de Estados Unidos ya están definidos y los 18 clubes de la Liga MX se preparan para afrontar este reto, pues desde 2021 ningún club mexicano ha logrado llegar a la final del torneo internacional.

La edición 2026 de la Leagues Cup está programada para que inicie el 4 de agosto de este año y la final sería el 6 de septiembre; cabe recalcar que, cuando se lleva a cabo este certamen, la Liga MX se detiene para que todos los equipos puedan participar.

Será en el transcurso del año cuando se den a conocer los cruces para las tres jornadas de la Leagues Cup, pues en el nuevo formato, los equipos de la Liga MX no se pueden enfrentar hasta las semifinales.

Este es el equipo que buscará ser bicampeón de la Leagues Cup

La edición pasada de la Leagues Cup fue totalmente para los equipos de la MLS, pues desde los cuartos de final, todos los clubes de la Liga MX quedaron eliminados y las semifinales se disputaron entre cuatro instituciones de Estados Unidos.

La final del 2025 fue entre Seattle Sounders e Inter Miami, encuentro que terminó llevándose el conjunto al norte del país vecino, con Obed Vargas en su plantilla, aunque fue un encuentro bastante manchado por las acciones de Luis Suárez al finalizar el cotejo.

Recordemos que después de ese partido, ‘El Pistolero’ fue sancionado fuertemente por escupir en la cara a uno de los integrantes del cuerpo técnico de Seattle. Este 2026 los equipos de la Liga MX buscarán romper con la sequía y traer de vuelta el título de la Leagues Cup.

