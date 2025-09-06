Luis Suárez recibe severa sanción en Leagues Cup por escupirle en la cara al auxiliar de Seattle; ¿Fue justo?

Luis Suárez ya recibió un castigo por escupirle en la cara al auxiliar del Seattle.

El Inter Miami cayó derrotado en la gran final de la Leagues Cup a manos del Seattle Sounders, pero al final los jugadores del conjunto de ‘Las Garzas’ demostraron el poco respeto que tienen hacia el rival y el no saber perder un partido.

Luis Suárez terminó escupiéndole en la cara al auxiliar técnico del conjunto campeón, mientras que Sergio Busquets le soltó un puñetazo en el rostro al joven futbolista mexicano Obed Vargas, y por estas acciones la Leagues Cup ya impuso las respectivas sanciones.

El delantero uruguayo fue suspendido por seis partidos dentro del torneo binacional, es decir que en la edición 2026 no tendrá actividad, pues los dos equipos que llegan hasta la final disputan seis encuentros durante todo el certamen, mientras que Busquets recibió una sanción de dos compromisos.

Sanciones tras la final de la Leagues Cup:



• Seis partidos de suspensión para Luis Suárez

• Dos partidos para Sergio Busquets

• Tres partidos para Tomás Avilés

• Cinco partidos para Steven Lenhart (CT de Seattle).



¿Qué dijo la Leagues Cup en su informe sobre las sanciones?

Además de Luis Suárez y Sergio Busquets, otro jugador que también se llevó una sanción después de la final de la Leagues Cup fue Tomás Avilés, quien se perderá tres encuentros de la siguiente campaña, y también Steven Lenhart, parte del staff de Seattle, estará fuera del campo en cinco compromisos.

“De conformidad con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competición de la Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario le ha impuesto una suspensión de seis partidos. No podrá participar en la próxima edición de la Leagues Cup hasta que cumpla la suspensión de seis partidos”, se puede leer sobre el caso de Luis Suárez.

“Tras la finalización del partido, el jugador del Inter Miami CF, Sergio Busquets, fue denunciado por los árbitros por conducta violenta. De conformidad con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competición de la Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario le ha impuesto una suspensión de dos partidos”.

Racismo sobre Evra cuando estaba en la Premier.

Morder a un italiano en un mundial.

Escupir a un señor.



Listo Luis Suarez es el jugador mas irrespetuoso y gato que ha dado este deporte.



pic.twitter.com/1cKjpkTxDg — Henry M (@Henry_Melz) September 1, 2025

“Tras la conclusión del partido, el jugador del Inter Miami CF, Tomás Avilés, fue denunciado por los árbitros por conducta violenta. De conformidad con el Artículo 4.2.C del Reglamento de la Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario le impuso una suspensión de tres partidos”.

“Tras la conclusión del partido, el miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders, Steven Lenhart, fue denunciado por los árbitros por conducta violenta. De conformidad con el Artículo 4.2.C del Reglamento de la Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario le impuso una suspensión de cinco partidos”.

Cabe recalcar que todas estas suspensiones solo serán en la Leagues Cup, así que los tres jugadores y el integrante del cuerpo técnico de Seattle podrán disputar la temporada actual de la MLS sin problema.

