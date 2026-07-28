UEFA arremete contra Gianni Infantino por su propuesta de privatizar el Mundial

La UEFA reprobó la propuesta de Gianni Infantino de privatizar el Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este martes su plan para crear una empresa de 20,000 millones de dólares que gestione la Copa del Mundo con inversores privados, incluida la familia Kushner, y la UEFA lo atacó de inmediato.

“La FIFA no tiene derecho a venderlo”, señaló la UEFA en un comunicado. “Ninguno de nosotros es dueño del futbol”.

Los diarios The Times de Londres y Financial Times informaron inicialmente sobre los planes de Infantino para formar una filial comercial, que se llamaría FIFA Forward Enterprise (FFE), que gestionaría competencias como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

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UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

FIFA revela sus intenciones de privatizar la Copa del Mundo

La FIFA indicó en un comunicado que FFE recaudaría hasta 4,200 millones de dólares más adelante este año para ayudar a financiar programas de desarrollo “sobre la base de una valoración inicial del capital de 20,000 millones de dólares, mediante la cuidadosa selección de inversores a largo plazo que comprarán participaciones minoritarias, sin control”.

El ente rector del futbol mundial está trabajando con J.P. Morgan, mientras que entre los inversores previstos figura Thrive Eternal, lanzada por Joshua Kushner, cuyo hermano Jared Kushner es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Copa del Mundo varonil que terminó este mes solo profundizó los vínculos políticos y personales entre Trump e Infantino, y avivó las preocupaciones sobre esos lazos, incluidas las de la UEFA.

“La esencia y la gobernanza del futbol no son activos para comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién obtiene ganancias financieras”, manifestó la UEFA en respuesta a los reportes sobre la venta de participaciones en competiciones de la FIFA.

UEFA pide a todas asociaciones que rechacen propuesta de Infantino

La FIFA es actualmente una asociación sin fines de lucro con sede en Suiza, integrada por sus 211 federaciones nacionales miembro en todo el mundo.

Esos 211 miembros deben aprobar cualquier plan y tendrían la oportunidad “de acceder hasta 20 millones de dólares en capital único”, afirmó la FIFA.

“Esto trata sobre la democratización del futbol en todo el mundo”, expresó Infantino en un comunicado de la FIFA.

La UEFA, sin embargo, dijo que se tomó los reportes del proyecto “extremadamente en serio. Así debería hacerlo cada Asociación Nacional de Futbol”.

“Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del futbol nunca deberían cruzar”, sostuvo la UEFA, que comprende a 55 de los miembros de la FIFA.

EVG