Karate

¡HISTÓRICOS! La Selección Nacional de Karate se colgó 13 medallas en el Campeonato Panamericano

El representativo nacional obtuvo tres oros, cinco platas y cinco bronces en el evento desarrollado en Río de Janeiro, Brasil

La Selección de Karate consiguió 13 medallas en el Campeonato Panamericano.
La Selección de Karate consiguió 13 medallas en el Campeonato Panamericano. Foto: X @conadeoficial
Por:
Diego Chávez Ortiz

México sigue en plan grande en diferentes disciplinas y ese es el caso del karate. La Selección Nacional participó en el Campeonato Panamericano de Mayores y Sub-21 2026, competencia que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil.

El combinado mexicano realizó un gran trabajo en el país centroamericano al obtener un total de 13 medallas: tres de oro, cinco de plata y cinco de bronce. Lamentablemente, la disciplina no está incluida en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los títulos continentales estuvieron a cargo de Katia Salcido en la categoría de -50 kg Kumite, Daniel Cruz en -60 kg Kumite Sub-21 y José González en parakarate K10, quienes conquistaron la gloria para sumar conquistas en el medallero para México.

TE RECOMENDAMOS:
Equipo mexicano gana medalla de oro en Canadá.
Ecuestre

México se sube a lo más alto del podio en la Copa de Naciones del CSIO4 Langley en Canadá

El gran trabajo de los karatecas mexicanos no solo le dio medallas a nuestro país, sino que también lograron dos clasificaciones a la Copa del Mundo por Equipos de la especialidad, la cual se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en China.

Toda la preparación que tuvieron para afrontar el Campeonato Panamericano de Mayores y Sub-21 la hicieron en las instalaciones de Villas Tlalpan, recinto que le pertenece a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Los árbitros mexicanos posando con la Bandera de México.
Copa del Mundo

¡ORGULLO MEXICANO! Los 7 árbitros aztecas para el Mundial 2026 ya viajaron a Miami


Google Reviews