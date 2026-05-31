¡HISTÓRICOS! La Selección Nacional de Karate se colgó 13 medallas en el Campeonato Panamericano

México sigue en plan grande en diferentes disciplinas y ese es el caso del karate. La Selección Nacional participó en el Campeonato Panamericano de Mayores y Sub-21 2026, competencia que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil.

El combinado mexicano realizó un gran trabajo en el país centroamericano al obtener un total de 13 medallas: tres de oro, cinco de plata y cinco de bronce. Lamentablemente, la disciplina no está incluida en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

🇲🇽🥋| Nuestra selección nacional brilló con luz propia dentro de la justa que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, donde logró una cosecha de 3🥇, 5🥈 y 5🥉, además de la clasificación de ambas ramas al certamen mundialista que se realizará del 20 al 22 de noviembre en China. pic.twitter.com/rswNBvft31 — CONADE (@conadeoficial) May 31, 2026

Los títulos continentales estuvieron a cargo de Katia Salcido en la categoría de -50 kg Kumite, Daniel Cruz en -60 kg Kumite Sub-21 y José González en parakarate K10, quienes conquistaron la gloria para sumar conquistas en el medallero para México.

TE RECOMENDAMOS: Ecuestre México se sube a lo más alto del podio en la Copa de Naciones del CSIO4 Langley en Canadá

El gran trabajo de los karatecas mexicanos no solo le dio medallas a nuestro país, sino que también lograron dos clasificaciones a la Copa del Mundo por Equipos de la especialidad, la cual se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en China.

Toda la preparación que tuvieron para afrontar el Campeonato Panamericano de Mayores y Sub-21 la hicieron en las instalaciones de Villas Tlalpan, recinto que le pertenece a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

DCO