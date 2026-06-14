¿Cuándo debuta Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026? Horario y dónde ver Portugal vs RD Congo EN VIVO

El delantero portugués llega con 41 años de edad a su sexto mundial.

Cristiano Ronaldo debutará en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio, cuando Portugal enfrente a la República Democrática del Congo en la primera jornada del Grupo K.

El partido se disputará en el Houston Stadium y comenzará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará disponible por ViX Premium.

La selección portuguesa llega a la Copa del Mundo como una de las favoritas para conquistar el único gran título que falta en sus vitrinas. Campeona de la Eurocopa 2016 y de la UEFA Nations League, Portugal busca dar el siguiente paso con una generación considerada por muchos como la mejor de su historia.

El sexto Mundial de CR7

Todas las miradas estarán puestas sobre Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el delantero disputará su sexta Copa del Mundo, una cifra histórica que lo coloca entre los futbolistas con más participaciones mundialistas de todos los tiempos.

Además de buscar un nuevo récord, el capitán portugués persigue una cuenta pendiente: marcar por primera vez en un partido de eliminación directa dentro de un Mundial. Aunque ha anotado en cinco ediciones distintas, nunca ha conseguido hacerlo en las rondas decisivas.

En la previa del torneo, CR7 fue visto junto al plantel luso disfrutando de las playas de Palm Beach, Florida, donde Portugal instaló su campamento base antes de trasladarse a Houston para el debut.

Portugal llega como candidata

El equipo dirigido por Roberto Martínez combina experiencia y juventud en prácticamente todas sus líneas. La columna vertebral está integrada por varios futbolistas del Paris Saint-Germain que recientemente conquistaron la UEFA Champions League.

Vitinha se ha consolidado como el cerebro del mediocampo, mientras que Bruno Fernandes llega tras una temporada sobresaliente. A ellos se suman nombres como João Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos para conformar una de las plantillas más completas de la Copa del Mundo 2026.

La República Democrática del Congo intentará dar la sorpresa. Los africanos regresan a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974 y cuentan con jugadores experimentados como Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka y Noah Sadiki.

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