Max Verstappen deja abierto su futuro en la F1, de cara al Gran Premio de Bélgica

Max Verstappen volvió a dejar abierto su futuro en la Fórmula 1 antes del Gran Premio de Bélgica. No se ha comprometido a seguir con Red Bull el próximo año, después de que se le vinculara con McLaren y Mercedes y de que incluso sugiriera que podría dejar la F1.

“No quiero venir aquí, decir que sí, que no, y esto y aquello sobre mi futuro. Ya dije muchas veces que, si hubiera algo nuevo, lo diría yo mismo”, manifestó el cuatro veces campeón del mundo el jueves.

All very frustrating... time to recharge before Spa. pic.twitter.com/9IAzE2zaJQ — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 5, 2026

Verstappen también elogió su relación “realmente buena” con Laurent Mekies, director del equipo Red Bull. Mekies cumple un año al frente del equipo después de que reemplazó al histórico jefe Christian Horner a mitad del 2025, y Verstappen tuvo palabras cálidas para él.

“Ha sido realmente bueno. Me llevo muy bien con Laurent. Hablamos mucho en la pista, pero también fuera de la pista”, comentó. “Creo que la relación que él tiene también dentro del equipo es estupenda.

“Para mí, todo se siente muy positivo y creo que siempre es agradable cuando puedes hablar de muchas cosas con el jefe del equipo. Así que, en ese sentido, sí, muy contento. Todo es muy abierto y transparente”.

Yes!! Really happy with this one! Enjoyed the battles on track and great to be in the fight again. Strong result from the team @redbullracing 👊



Proud and thankful for all the orange support around the track this weekend 🙏 pic.twitter.com/7ayLCcahhZ — Max Verstappen (@Max33Verstappen) June 28, 2026

Después de que fallas en el alerón trasero giratorio lanzaran a Verstappen contra las barreras a gran velocidad durante dos semanas seguidas en Austria y Gran Bretaña, Red Bull volverá a un diseño antiguo del alerón para Bélgica esta semana.

“Es bastante obvio, ¿no?, ¿por qué? Así que volveremos al viejo y luego veremos cuándo el último o el nuevo esté listo otra vez para que lo podamos usar”, expresó Verstappen.

Se accidentó y abandonó el Gran Premio de Gran Bretaña y comenzó a insultar por la radio antes de calificar a su auto de “peligroso” de conducir.

Es el tercer año consecutivo en que Verstappen mantiene abierto su futuro, para luego volver a comprometerse con Red Bull a mitad de temporada. El año pasado, prometió quedarse con el equipo después del Gran Premio de Hungría el 31 de julio.

A bit of a lonely race out there today, but we maximised the result.



Congrats @LewisHamilton, first win in red 👏



Now some World Cup football. Let's go @OnsOranje 💪 pic.twitter.com/nd9vUEu2DD — Max Verstappen (@Max33Verstappen) June 14, 2026

Ha formado parte del programa de carreras de Red Bull desde la infancia y tiene contrato hasta 2028, aunque incluye cláusulas que potencialmente permitirían una salida anticipada.

Esta vez, una reunión reportada entre la representación de Verstappen y McLaren alimentó la especulación sobre lo que habría sido un movimiento de alto impacto. McLaren también ha contratado al ingeniero de toda la vida de Verstappen y hombre de confianza, GianPiero Lambiase, como su “director jefe de competición” para el futuro.

Sin embargo, el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, pareció descartar un fichaje cuando afirmó que los pilotos actuales del equipo, Lando Norris y Oscar Piastri, “no se van a ninguna parte”.

Ni siquiera era seguro que Verstappen siguiera en la F1 después de que considerara públicamente dejar la serie a principios de este año. Verstappen ha sido el crítico más contundente de la dependencia de la energía eléctrica en los autos con especificación 2026, que, según él, no son divertidos de conducir y fomentan adelantamientos artificiales.

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