F1: Así va el Campeonato de Constructores 2026 tras el GP de Gran Bretaña y la victoria de Charles Leclerc

Se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña, una nueva cita de la campaña 2026 de la Fórmula 1, en donde el monegasco Charles Leclerc se quedó con el triunfo y ayudó a Ferrari a recortar distancias en el Campeonato de Constructores.

Con su triunfo en Silverstone, Ferrari llegó a 255 puntos, pero Mercedes sigue estando a la cabeza de la F1 con 333 unidades. La escudería inglesa mantiene a sus dos conductores en la cima de la clasificación, aunque en el tercer sitio poco a poco Lewis Hamilton que aprieta la contienda.

Así marcha el Campeonato de Pilotos de la F1

Después de la victoria de Charles Leclerc, el Campeonato de Constructores se aprieta, ya que Andrea Kimi Antonelli quedó en los últimos lugares y perdió puntos importantes en la pelea por el título de la Fórmula 1.

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Mercedes-333

Ferrari-255

McLaren-179

Red Bull Racing-128

Alpine-60

Racing Bulls-59

Haas-21

Williams-11

Audi-6

Aston Martin-1

Cadillac-0

Si Ferrari comienza a ganar más carreras que Mercedes, podríamos tener un cierre de temporada para la historia, con cuatro pilotos peleando por los dos títulos.

Checo Pérez sigue sin sumar puntos

El piloto mexicano Checo Pérez desafortunadamente sigue sin poder sumar puntos con Cadillac, equipo que debuta en la Fórmula 1 y que ha tenido muchos problemas con sus coches, pues semana a semana tienen contratiempos.

La carrera que se llevó a cabo en el Gran Premio de Mónaco, había sumado el primer punto histórico de Cadillac, pero una penalización de 10 segundos por parte de la FIA lo bajó del sitio 10 al 15 y, por consecuencia, le quitaron su punto.

En Barcelona-Cataluña el piloto tapatío no tuvo mejor suerte, ya que terminó en el lugar 14 luego de varias descalificaciones y en Austria terminó hasta la posición 21 de la competencia.

DCO