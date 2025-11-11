Cazzu habla de su debut como actriz en la película ‘Risa y la cabina del viento’ | VIDEO

Cazzu habla de su debut como actriz en la película ‘Risa y la cabina del viento’

Cazzu sorprendió al aparecer en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata durante la presentación de ‘Risa y la cabina del viento’, película dirigida por Juan Cabral donde la cantante debuta como actriz.

“La verdad que siempre me había dado mucha vergüenza actuar. No me sentía cien por ciento preparada, pero la verdad es que la propuesta de Juan (el director) fue perfecta desde el lugar en que la hizo y de la manera en la que se me presentó”, confesó Cazzu sobre el reto de participar en una película por primera vez.

Recordemos que antes de ser ‘La Jefa del Trap’, la argentina estudió cine, lo que la llevó a tener nociones importantes para sus videos musicales. Ahora, se encuentra en una nueva faceta, al explorar la actuación.

Sobre cómo sucedió, Julieta Cazzuchelli confesó que parece que la propia película la hubiera buscado: “Juan buscaba a alguien que veía en algún lugar de mi. Sara (personaje que interpreta) vivía adentro de mí. Fue una oportunidad increíble”, contó.

En la película, la artista interpreta a una madre soltera que lidia con deudas económicas y un olvido autoimpuesto, siendo la mamá de la protagonista de la historia.

¿De qué trata ‘Risa y la cabina del viento’?

La película sigue la historia de una niña de 10 años llamada Risa, quien tras la muerte de su padre, encuentra un teléfono público con el que puede comunicarse con los muertos.

Ella busca poder hablar con su padre por última vez, pero antes, debe ayudar a los espíritus a resolver los asuntos que dejaron pendientes. La película explora el peso de las ausencias físicas y muestra el encuentro amistoso de una niña con un ermitaño, ambos heridos de cierto modo.

‘Risa y la cabina del viento’ llegará a Netflix en el año 2026. Cazzu forma parte del elenco junto con Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero, quien es la protagonista de la historia.