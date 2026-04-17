Así suena la canción de Belinda y Los Ángeles Azules para el Mundial 2026

Ya se encuentra disponible ‘Por Ella’, la nueva canción de Los Ángeles Azules con Belinda que forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los referentes de la cumbia mexicana ya habían colaborado anteriormente con una de las estrellas del pop.
Años atrás, la canción de Belinda con Los Ángeles Azules, ‘Amor a primera vista’ se convirtió en un clásico y ahora, su segunda canción en colaboración con la FIFA busca repetir el éxito, mientras funciona para destacar la identidad mexicana en el Mundial 2026.
El tema incluye referencias a la cultura futbolística, mencionando cánticos de estadio y la euforia de las anotaciones de último minuto.
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“Para mí, participar en esta colaboración es una de las más importantes de mi carrera. En mi casa, siempre en México, la Copa Mundial de la FIFA 2026. es un motivo de celebración, y ahora ser parte de esto a través de la música, al lado de Los Ángeles Azules, es un gran honor”, detalló Belinda anteriormente+.
“Esta canción nos llena de orgullo y alegría al representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estamos seguros de que todos los corazones aficionados al futbol bailarán y disfrutarán tanto como nosotros lo hicimos al crear este tema”, comentaron por su parte Los Ángeles Azules.
La canción fue compuesta por Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía, Belinda Peregrín.
‘Por ella’ de Belinda y Los Ángeles Azules
Uy, ajaja
De México para el mundo
Los Ángeles Azules
Y Belinda
A ella todo’ la desean, pero solo uno la puede tener
Es dura la competencia, pues no por cualquiera se deja querer
Por tenerla conmigo recorro el mundo
Daría lo que fuera cada segundo
Por ella, solamente por ella
Lo que daría por ella, por ella (Oh)
Porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella (Ah)
Y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos
Gritar que la amo
Que se escuche hasta el cielo
Que ya nos la ganamos
Y que suene el olé, olé, olé
El estadio completo está de pie
Que la vibra en el aire se sienta
Como un gol al minuto 90
Y que suene el olé
Y que suene el olé
Que la vibra en el aire se sienta
Como un gol al minuto 90
Ah-ah
Y que suene el olé
Olé, olé
En la cancha no dejamos nada, ponemos todo el corazón
Aquí no faltan latidos, aquí sobra la pasión
Lo que daría por ella, por ella (Oh)
Porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella (Ah)
Y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos
Gritar que la amo
Que se escuche hasta el cielo
Que ya nos la ganamos
Y que suene el olé, olé, olé
El estadio completo está de pie
Que la vibra en el aire se sienta
Como un gol al minuto 90
Y que suene el olé
Y que suene el olé
Que la vibra en el aire se sienta
Como un gol al minuto 90
Y aquí estamos al millón
Porque al cien, cualquiera
Viva México
Beli-BelicaJajaja