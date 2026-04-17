Así suena la canción de Belinda y Los Ángeles Azules para el Mundial 2026

Ya se encuentra disponible ‘Por Ella’, la nueva canción de Los Ángeles Azules con Belinda que forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los referentes de la cumbia mexicana ya habían colaborado anteriormente con una de las estrellas del pop.

Años atrás, la canción de Belinda con Los Ángeles Azules, ‘Amor a primera vista’ se convirtió en un clásico y ahora, su segunda canción en colaboración con la FIFA busca repetir el éxito, mientras funciona para destacar la identidad mexicana en el Mundial 2026.

El tema incluye referencias a la cultura futbolística, mencionando cánticos de estadio y la euforia de las anotaciones de último minuto.

“Para mí, participar en esta colaboración es una de las más importantes de mi carrera. En mi casa, siempre en México, la Copa Mundial de la FIFA 2026. es un motivo de celebración, y ahora ser parte de esto a través de la música, al lado de Los Ángeles Azules, es un gran honor”, detalló Belinda anteriormente+.

“Esta canción nos llena de orgullo y alegría al representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estamos seguros de que todos los corazones aficionados al futbol bailarán y disfrutarán tanto como nosotros lo hicimos al crear este tema”, comentaron por su parte Los Ángeles Azules.

La canción fue compuesta por Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía, Belinda Peregrín.

‘Por ella’ de Belinda y Los Ángeles Azules

Uy, ajaja

De México para el mundo

Los Ángeles Azules

Y Belinda

A ella todo’ la desean, pero solo uno la puede tener

Es dura la competencia, pues no por cualquiera se deja querer

Por tenerla conmigo recorro el mundo

Daría lo que fuera cada segundo

Por ella, solamente por ella

Lo que daría por ella, por ella (Oh)

Porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella (Ah)

Y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos

Gritar que la amo

Que se escuche hasta el cielo

Que ya nos la ganamos

Y que suene el olé, olé, olé

El estadio completo está de pie

Que la vibra en el aire se sienta

Como un gol al minuto 90

Y que suene el olé

Y que suene el olé

Que la vibra en el aire se sienta

Como un gol al minuto 90

Ah-ah

Y que suene el olé

Olé, olé

En la cancha no dejamos nada, ponemos todo el corazón

Aquí no faltan latidos, aquí sobra la pasión

Lo que daría por ella, por ella (Oh)

Porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella (Ah)

Y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos

Gritar que la amo

Que se escuche hasta el cielo

Que ya nos la ganamos

Y que suene el olé, olé, olé

El estadio completo está de pie

Que la vibra en el aire se sienta

Como un gol al minuto 90

Y que suene el olé

Y que suene el olé

Que la vibra en el aire se sienta

Como un gol al minuto 90

Y aquí estamos al millón

Porque al cien, cualquiera

Viva México

Beli-BelicaJajaja