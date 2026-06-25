Antes y después: Así ha cambiado Karla Mora, la esposa de Memo Ochoa

Este miércoles México se llenó de celebración, pues además de que el marcador del partido de la Selección Nacional contra Chequia terminó con un 3-0, Memo Ochoa jugó su último partido como futbolista profesional.

El partido de este 24 de junio no solamente llenó a la afición mexicana de alegría por el triunfo de la Selección, sino porque es la primera vez que logran pasar sin que les anoten goles, con nueve puntos y liderando el grupo en el que se encuentran.

El arquero Guillermo Ochoa jugó su último partido en la misma cancha donde comenzó su carrera en el futbol profesional, y traía un parche FIFA Legacy en el último uniforme que portó.

Las imágenes de Memo Ochoa comparando cómo lucía cuando inició en el futbol profesional y cómo se ve ahora llenaron las redes sociales, y en La Razón te compartimos el cambio que ha tenido su esposa, Karla Mora.

Karla Mora, la esposa de Memo Ochoa

Karla Mora nació el 24 de marzo de 1982 en Guadalajara, Jalisco, es una exmodelo de belleza que actualmente continúa activa en redes sociales, donde comparte momentos junto a Memo Ochoa y cuenta con un total de 313 mil seguidores.

Karla Mora y Memo Ochoa comenzaron a salir desde el 2009, y pese a que sus primeros hijos nacieron durante el paso del arquero mexicano en europa, fue en 2017 cuando después de ocho años de relación contrajeron nupcias.

El matrimonio que se ha mantenido lejos de los escándalos pero sí comparte momentos juntos en redes sociales mostrando a sus tres hijos: Lucciana, quien nació en 2013; Guillermo, quien nació en 2015; y Karla, quien nació en 2019.

Debido a que Guillermo Ochoa se encontraba en una etapa deportiva en europa, sus tres hijos nacieron y crecieron entre este continente y en México, pues al igual que Karla Mora, estos acompañan la trayectoria profesional de su padre.

Karla Mora ha permanecido al lado de Memo Ochoa desde su primera Copa del Mundo, y continúa acompañándolo en todo momento desde entonces, por lo que se ha podido ver el cambio y crecimiento que ambos han tenido durante 17 años.

Las redes sociales de Karla Mora están llenas de fotografías de sus viajes, de ella, de su estilo de vida y de los momentos que comparte con su esposo y con sus hijos en familia, lo que deja ver otra faceta del futbolista.

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