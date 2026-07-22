La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no sólo fue histórica en lo deportivo, también generó polémica fuera de la cancha.

La influencer Mia Khalifa sorprendió a sus seguidores al revelar que había realizado una arriesgada apuesta millonaria a favor de España, y el resultado le dejó una ganancia considerable que rápidamente se volvió viral en redes sociales, aunque criticada por los fanáticos argentinos.

Mia Khalifa apostó contra Argentina y obtuvo una fortuna, ¿cuánto ganó?

Según las imágenes compartidas en sus redes sociales, Mia Khalifa apostó un millón de dólares al triunfo de España en la final que fue disputada el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Con evidente nerviosismo, la influencer mostró el momento en que confirmaba la operación desde su celular y expresó: “¡Vamos, España! ¡Por favor!”.

Mia Khalifa gana una fortuna por apostarle a España ı Foto: IG miakhalifa

El riesgo fue alto y ella misma lo reconoció con ironía: “¿Fue muy irresponsable esto? Sí”, expresó. Sin embargo, la jugada resultó acertada y ganó el equipo europeo.

España venció 1-0 a Argentina en tiempo suplementario y, al terminar el juego, Mia Khalifa exhibió el comprobante de cobro, donde se ve un total de 1.65 millones de dólares. Esto significa que su ganancia neta fue de aproximadamente 650 mil dólares, una cifra que la convirtió en protagonista inesperada de la final.

La creadora de contenido celebró en redes sociales con una serie de fotografías donde se le ve en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. “Lo creí y gané a lo grande. Estoy muy orgullosa de mi país natal, España, aunque no tengo ni una gota de sangre española”, escribió en tono de broma.

Y, como era de esperarse, los aficionados de la Selección Argentina no paran de criticarla e insultarla en redes sociales por alegrarse por la derrota de la Albiceleste.

@latinus_us La influencer Mia Khalifa presumió que apostó un millón de dólares a que España ganaba el Mundial y se llevó una fortuna; la modelo libanesa-estadounidense confió en que la "Furia Roja" levantaría la Copa del Mundo y se embolsó 650 mil dólares en dos horas. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus - Latinus

Puedes leer: