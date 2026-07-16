Lionel Messi cargó de bebé a Lamine Yamal: casi 19 años después se enfrentarán en la final del Mundial 2026 (FOTO)

Casi 19 años después, ambos serán protagonistas de la Final del Mundial 2026.

La Final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá un ingrediente muy especial. Frente a frente estarán Lionel Messi y Lamine Yamal, dos generaciones distintas del futbol unidas por una fotografía que hoy parece obra del destino.

Hace casi 19 años, cuando Messi apenas comenzaba a convertirse en figura del Barcelona, participó en un calendario solidario organizado junto con UNICEF.

Durante aquella sesión fotográfica, el argentino apareció sosteniendo y bañando a un bebé de apenas ocho meses. Ese pequeño era Lamine Yamal, quien este domingo buscará conquistar su primera Copa del Mundo precisamente enfrentando a su gran ídolo.

Magical photo by the @FundacioFCB 💙❤️



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📸 Joan Monfort (Diari Sport) pic.twitter.com/ukT4XgyNph — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2026

La fotografía que dio la vuelta al mundo

La historia permaneció prácticamente desconocida durante años hasta que en 2024 Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, publicó la imagen en redes sociales. Desde ese momento la fotografía se volvió viral y sorprendió al mundo del futbol.

El autor de la imagen fue el fotógrafo Joan Monfort, quien recordó que la sesión formó parte de un calendario benéfico del Barcelona. Los bebés participantes fueron elegidos mediante un sorteo y, por pura casualidad, el pequeño Lamine terminó compartiendo escenario con un joven Messi.

Monfort reconoció que el argentino, con apenas 20 años, prácticamente no tenía experiencia cargando bebés, por lo que la interacción resultó tan espontánea como inolvidable.

Del calendario solidario a la Final del Mundial

Hoy esa fotografía adquiere un significado completamente distinto. Messi, de 39 años, disputará posiblemente la última Final del Mundial de su carrera, mientras que Lamine Yamal, quien recientemente cumplió 19 años, llega convertido en una de las grandes figuras del futbol mundial.

El propio atacante español reconoció hace unos meses que sueña con enfrentar a su ídolo.

“He crecido un poquito y Leo también. Ojalá pueda enfrentarme a Lionel Messi en una final”, comentó entre risas al recordar la imagen.

Lo que comenzó como una sencilla sesión para un calendario solidario terminó convirtiéndose en una de las coincidencias más extraordinarias del deporte.

Ahora, casi dos décadas después, Lionel Messi y Lamine Yamal dejarán atrás aquella fotografía para escribir un nuevo capítulo, esta vez como rivales en la Final del Mundial 2026, con el trofeo más importante del futbol de por medio.

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