La Velada del Año 6: ¿Qué mexicanos pelearán en el evento de Ibai Llanos?

La Velada del Año 6 es oficial. Recientemente, Ibai Llanos reveló la cartelera oficial de creadores de contenido que se subirán al ring para enfrentarse cara a cara y como cada año, no falta la presencia mexicana en el evento de box de entretenimiento.

Son 10 los combates confirmados para La Velada del Año 6. En ellos, veremos rivalidades entre streamers, artistas musicales e incluso periodistas deportivos, además de dos representantes mexicanas que buscarán poner el nombre del país en alto en Sevilla.

El evento se llevará a cabo el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, España. Será el segundo año consecutivo en que el evento se llevará a cabo en el recinto.

¿Qué mexicanos pelearán en La Velada del Año 6?

Son dos las peleas donde veremos a una mexicana sobre el ring, aunque este año hay gran representación para el resto de Latinoamérica y también España, como cada año.

Una de las mexicanas que se subirán al ring es Natalia García, mejor conocida como Natalia MX, quien ha construido una comunidad importante en Twitch y también es presidenta del equipo Club de Cuervos en la Queens League.

“Juego al fútbol, así que tengo una buena base para progresar como boxeadora”, comentó durante su presentación en un momento que dejó ver su disciplina en el deporte.

Flop, flip, flop!

🥊 Clersss VS Natalia Mx 🥊 pic.twitter.com/sQb7vQRHrk — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) March 9, 2026

Por otro lado, Samantha Rivera Treviño, conocida en internet como Samy Rivers, volverá al proyecto de Ibai, ahora con la pelea estelar contra Roro.

La streamer de 26 años es una de las creadoras más influyentes del streaming en español y presidenta del equipo Pío FC en la Kings League y Queens League.

Rivers ya participó antes en el evento y dejó claro que vuelve con hambre competitiva. “Feliz de estar de vuelta. Daré todo de mí para representar de la mejor manera”.