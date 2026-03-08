Velada del Año VI: Fecha, lugar y más detalles del torneo de box entre influencers

Ibai Llanos ha revelado los primeros detalles sobre La Velada del Año 2026, el evento de box entre influencers que en cada una de sus ediciones ha destacado por la viralidad de los combates entre personalidades del Internet y las redes sociales.

Este año promete mucho, pues aunque La Velada del Año puede considerarse como el evento pionero en las peleas de entretenimiento, el cual en esta ocasión compite con varios eventos más a nivel internacional como Ring Royale o Supernova.

¿Cuándo es La Velada del Año 2026?

La fecha ya está fijada. El evento se llevará a cabo en Sevilla el próximo 25 de julio de 2026, una fecha que se perfila desde ya como una que hará historia en el streaming global.

Desde ya se sabe que La Velada comenzará a las 19:00 horas de España. “Es importante terminar de madrugada porque se ve mejor de noche, para la gente que lo sigue desde Latinoamérica, y para la gente del evento”, expresó el creador de contenido.

A pesar de que el evento está lejos de ser uno con una calidad boxística profesional, sin duda ha logrado dejar huella en la cultura del entretenimiento y por ello, millones se reúnen año con año y comentan los enfrentamientos.

El recinto seleccionado este año es el Estadio de La Cartuja, un espacio que ofrece las condiciones necesarias para una cita de gran formato. La decisión de repetir Sevilla también refuerza la idea de que el evento necesita una infraestructura muy específica para funcionar como Ibai la imagina.

También, Ibai Llanos dio a conocer que será este 9 de marzo a las 19:00 horas de España que podremos conocer más detalles de La Veldad del Año VI, incluyendo cuáles son las peleas de creadores de contenido que nos esperan.