México será sede de un Campeonato Mundial de Ciclismo en 2029; fechas, sede y todo lo que debes saber

México se convertirá por primera vez en la historia en sede de un Campeonato Mundial de Ciclismo, pues Atlixco, Puebla, será el epicentro del Campeonato Mundial de Unión Ciclista Internacional (UCI) de Mountain Bike Marathon (XCM) en 2029, con fechas por confirmar.

El anuncio de esta histórica designación se dio en el Congreso de la UCI, evento que tuvo lugar durante los Campeonatos Mundiales de Ruta 2026 en Montreal, Canadá.

Aunque México organizó en 2014 el Mundial de Paraciclismo en Pista, la Unión Ciclista de México (UCMex) destacó que es el primer Mundial de Ciclismo de la especialidad que se organizará en el país.

La edición 2029 del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña en su modalidad maratón (MTB XCM) se celebrará en México.



Específicamente la sede será Atlixco, Puebla. pic.twitter.com/Larw5cjbDm — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 24, 2026

Lo que debes saber del Campeonato Mundial en Puebla

Año: 2029

Fechas: Por confirmar

Recorridos: Por confirmar

Sede: Atlixco, Puebla

Organismo: Unión Ciclista Internacional

Categorías: Elite y Masters

¿Por qué Puebla será sede del Mundial UCI de Mountain Bike Marathon (XCM)?

Atlixco, no fue elegido por casualidad, ya que la entidad poblana ha organizado eventos de ciclismo de montaña como el Popobike Marathon Bike. La Unión Ciclista Internacional no ha revelado el recorrido que utilizará en el Mundial de Mountain Bike en 2029.

🏆🚵‍♂️ ¡Puebla será sede mundial del ciclismo de montaña!



En 2029, Puebla, recibirá el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña , uno de los encuentros más importantes de esta disciplina a nivel internacional.



Esta designación representa una oportunidad para proyectar a Puebla… pic.twitter.com/I2BaEmr4NK — Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (@SedetraGobPue) September 23, 2026

¿Qué es el Mountain Bike Marathon (XCM)?

El Mountain Bike Marathon (XCM) es una competencia de cross-country que premia la resistencia, técnica y estrategia.

Como en cada carrera, hay un distintivo para el líder general de la competencia, que en este caso es el maillt arcoíris, pero esta prenda identifica a los campeones de la Unión Ciclista Internacional.

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