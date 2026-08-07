¡Una belleza! El América presenta su jersey de visitante; ¿cuánto cuesta y por qué es negro?

El América sorprendió a sus fans con su nuevo jersey negro para la Temporada 2026-2027.

El América presentó su nuevo jersey para sus partidos en calidad de visitante en la Temporada 2026-2027 y lo más sorpresivo es que es negro y no azul marino, color que tradicionalmente lucían las Águilas en su segunda equipación.

El motivo de que la nueva playera del equipo capitalino sea negra se debe a que está inspirada en el legendario diseño en “V” de la década de 1980 y los primeros años de la de 1990, recordada como la época dorada del club por la cantidad de títulos conseguidos a nivel local e internacional.

Adidas, marca que volvió a vestir al América desde el Apertura 2025, aseguró que este nuevo diseño en negro hace alusión a “la grandeza y el dinamismo” de décadas anteriores, pero con un toque contemporáneo.

¿Cuántos cuesta el nuevo jersey negro del América?

El jersey negro de visitante del América para la Temporada 2026-2027 se encuentra disponible en tres versiones, las principales de ellas la de aficionado y jugador. La primera de ellas tiene un precio de 1,999 pesos, mientras que la otra vale 2,999 pesos.

La otra versión disponible de la playera del conjunto azulcrema es la de manga larga para aficionado, cuyo valor es de 2,199 pesos.

Principales características del nuevo jersey negro del América

La nueva playera de visitante del América tiene como base los colores negro y gris oscuro, algo llamativo para los seguidores del equipo.

El diseño evoca la tradicional “V” que se hizo famosa en el tricampeonato de mediados de la década de 1980, además de que el logo de la marca Adidas aparece del lado derecho del jersey en un sobrio gris plata metálico.

El escudo del América destaca en el lado izquierdo y se trata de una versión minimalista con las iniciales CA (Club América).

“La gloria de nuestra historia evoluciona en una declaración de ambición para seguir dominando cada partido”, destaca al respecto AmeShop, la tienda oficial de los de Coapa para México y Estados Unidos.

¿Cuándo estrena el América su nuevo jersey negro?

El América podría usar por primera vez su nuevo jersey negro el próximo 21 de agosto, cuando visite a los Bravos de Ciudad Juárez.

El duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX será el primero fuera de casa para el equipo dirigido por Guillermo Almada en el Torneo Apertura 2026.

EVG