Gilberto Mora es uno de los delanteros más mencionados en los últimos días, pues los mexicanos han expresado su apoyo hacia la Selección desde que inició el Mundial, incluyendo al futbolista más joven.

El ingenio mexicano ha destacado durante este Mundial, pues las rede sociales se han llenado de memes, videos y comentarios divertidos por parte de la afición e incluso del propio equipo.

La Selección Mexicana se ha unido al humor de los hinchas, pues por medio de redes sociales compartieron un video de Memo Ochoa yendo a la habitación de Gilberto Mora para decirle que no ha terminado su tarea y que le va a contar un cuento para dormir.

Esto se debe a que Mora tan solo tiene 17 años, y en redes sociales las personas que apoyan a México los llaman “Don Memo” y “Morita”, por la gran diferencia de edad que existe entre ambos.

Este domingo la Selección Mexicana se enfrentará a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México como parte de los octavos de final, por lo que este enfrentamiento define al equipo que pasa a cuartos de final en el torneo.

¡Tenemos rival! ⚽



Enfrentaremos a Inglaterra en Octavos de Final. 🇲🇽🆚 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



¡Vamos por el pase a la siguiente ronda!



¡Con todo, Incondicionales! 👊#SomosMéxico pic.twitter.com/ImB2cmf2s1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

¿Quién es la mamá de Gilberto Mora?

No solamente los seguidores de la Selección han externado su apoyo hacia el equipo, pues por medio de redes sociales las hermanas de Gilberto Mora, Bárbara y Kamila comparten un poco de cómo es la vida junto al futbolista.

En cuanto a sus padres, se sabe que su papá es Gilberto Mora Olayo, un exfutbolista y entrenados que debutó en los Diablos Rojos del Toluca en 1997 y dirigió a la sub-17 de los Xolos de Tijuana en 2015; sin embargo, la madre del delantero de la Selección se mantiene alejada del ojo público.

En días recientes se viralizó un video animado hecho con Inteligencia Artificial, en el que aparecen Guillermo Ochoa y Gilberto Mora animados como protagonistas, y la inocencia del delantero destaca.

En este corto aparece Morita llamando a su madre, y le dice “Oye mami, dice Don Memo si me das permiso de jugar el domingo contra Inglaterra. Si mamá, voy a comer bien y a dormir temprano. Gracias, mamá, te amo.”

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