¿Quién es Soufiane Rahimi, delantero de Marruecos? Edad, estatura y dónde juega

Como parte de los cuartos de final de la Copa Mundial de este 2026, este jueves 9 de julio a las 14:00 horas Marruecos se enfrentará a Francia en el Estadio de Boston de Estados Unidos.

Este partido es una revancha que tenía pendiente el equipo africano con el equipo europeo, pues en 2022 en el Mundial de Catar perdieron contra Francia 2-0 en el partido de semifinales.

Marruecos logró su pase a cuartos de final al ganarle a Países Bajos durante la ronda de penaltis de los dieciseisavos de final, y al eliminar a Canadá, uno de los anfitriones del Mundial, en los octavos de final.

Soufiane Rahimi ha sido una de las piezas clave en este Mundial, pues en el partido contra Haití anotó su primer gol en su historia dentro de la Copa, y en el partido con Canadá el delantero marcó el gol que cerró con broche de oro el marcador con un 3-0.

🚨 WATCH: Soufiane Rahimi wraps up a 3-0 victory for Morocco. 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/N1mWPHjt40 — RazedFootball (@RazedFootball) July 4, 2026

¿Quién es Soufiane Rahimi?

Soufiane Rahimi nació el 2 de junio de 1996 en Casablanca, Marruecos, juega en la posición de delantero, porta el número 9, mide 1.81 metros, pesa 76 kilogramos y tiene 30 años de edad.

Comenzó su carrera profesional en el Club marroquí Raja Casablanca en 2018, y desde el 2021 y hasta ahora es delantero marroquí juega en el Al Ain F.C. de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes Unidos.

Mientras que con la selección de Marruecos debutó en 2021 en el Campeonato Africano de Naciones 2020, en el que ganó un reconocimiento por acumular seis partidos jugados.

Pese a que debutó con la selección de Marruecos en 2021, Soufiane Rahimi no partició en el Mundial 2022 de Catar, por lo que esta edición es la primera en la que demuestra su destreza en los Leones del Atlas.

Internacionalmente Soufiane Rahimi tiene ocho títulos:

Copa Confederación de la CAF 2019 Supercopa de la CAF 2019 Campeonato Africano de Naciones 2020 Campeonato de Clubes Árabes 2020 Copa Confederación de la CAF 2021 Liga de Campeones de la AFC 2024 Bronce olímpico 2024 Copa Africana de Naciones 2025

Debido a que fue el máximo goleador y MVP de la Liga de Campeones de la AFC, y el máximo goleador en los Juegos Olímpicos del 2024, el delantero es uno de los 26 jugadores de Marruecos con mayor valor en la cancha y monetario, estimado en 6 millones de euros.

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