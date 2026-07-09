Aficionada de México vive el “quiere volar” más extremo de todo el Mundial 2026 (VIDEO)

México siempre encuentra la manera de entretenerse hasta en el momento más aburrido. Durante los festejos de los mexicanos se creó el famoso “quiere volar”, el cual consta de cargar a una persona y lanzarla al aire en repetidas ocasiones.

En esta ocasión, la afición sacó una cobija para realizar esta actividad y una de las participantes voló más de lo normal por la fuerza que pusieron al lanzamiento. En el video se puede ver la cara de la chica, que era de impresión por lo ocurrido, y cuando cayó iba con la cabeza abajo, pero logró aterrizar dentro de la sábana para evitar algún percance.

¿Cómo nació el “quiere volar en México?

El ingenio mexicano puede cruzar barreras y en esta ocasión los paisanos crearon el famoso “quiere volar”, aunque este acto ya existía y se ocupaba para festejar algún triunfo ya sea dentro o fuera del futbol, pero en nuestro país lo llevaron a otro nivel.

Desde los primeros festejos en el Ángel de la Independencia, los reporteros de diferentes cadenas salieron a realizar su reporte de lo sucedido y ahí fue donde comenzó el “quiere volar”. En cuanto los periodistas comenzaban su enlace, la afición lo rodeaba y lo lanzaba por los aires.

Eso no se quedó solo con los reporteros, sino que después lo empezaron a hacer son otros aficionados, personas en silla de ruedas, extranjeros y hasta personas de la tercera edad. Aunque también hubo casos en los que el involucrado no quería participar en el “quiere volar”.

DCO