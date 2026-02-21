Isaac del Toro gana la sexta fase del UAE Tour 2026 y es líder general a falta de una etapa

El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó la sexta etapa del UAE Tour 2026 y se puso de nuevo líder general de la competencia, a falta de una fase para que termine este certamen. Fue la victoria 23 como profesional del Torito.

Isaac Del Toro, DEL UAE Team Emirates XRG, ganó la etapa 6, la Burjeel Holdings Stage, por delante de Luke Plapp (Team Jayco AlUla) y Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team). El nacido en Ensenada se convierte en el nuevo maillot rojo de la carrera.

Resultados provisionales de la etapa

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) Luke Plapp (Team Jayco AlUla) Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team)

Clasificación General

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) Luke Plapp (Team Jayco AlUla)

Isaac del Toro empezó la competencia ganando la primera etapa y siendo líder. En las fases que siguieron el mexicano no pudo mantener el maillot rojo, pero siempre estuvo cerca de los primeros puestos.

Tras la carrera del día, el mexicano comentó que estaba seguro de poder ganar en la cuesta y que fue una prueba mental ante Antonio Tiberi, quien ahora está en el segundo puesto general.

“Estaba convencido de que podía ganar hoy. Subiendo la cuesta, fue un duelo mental con Antonio Tiberi. Tenía la confianza suficiente para seguir intentándolo. No funcionó la primera vez, así que tuve que volver a intentarlo”, comentó el mexicano al finalizar la etapa.

Isaac del Toro ganó por segunda vez en el UAE Tour, después de la etapa 1 en el Palacio de Liwa.

“Como equipo, hoy teníamos la mentalidad ganadora. Al salir en solitario a 2,5 km de meta, vi la diferencia, pero tuve que intentar aumentarla al máximo hasta la meta”, agregó el pedalista tricolor.

El UAE Tour termina con la sexta etapa, concluyendo en el Rompeolas de Abu Dabi en un probable sprint final. Los últimos 5 km transcurren por una carretera ancha con grandes semicurvas que conducen a la meta sobre asfalto.

“La victoria de hoy está entre las tres mejores de mi carrera hasta ahora. Es muy especial ganar con un equipo tan bueno. Es hora de darme cuenta de que tengo que creer en mí mismo tanto como mi equipo”, terminó el azteca.

aar