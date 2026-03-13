¡LAMENTABLE! El Cadillac de Checo Pérez se desarma en plena pista en el GP de China (VIDEO)

Checo Pérez se quejó en la radio que su monoplaza se desarmaba.

El inicio de temporada de Checo Pérez con Cadillac no ha sido el esperado, pues el piloto mexicano ha tenido algunos problemas con su monoplaza y en la segunda parada del serial el jalisciense se quejó en la radio, pues su automóvil comenzó a desarmarse en plena pista.

Cuando se corrían las últimas vueltas del Gran Premio de China, el mexicano comenzó a perder piezas de su monoplaza en la primera recta del Circuito Internacional de Shanghái; en las imágenes se puede ver cómo empezaron a volar varias partes de su vehículo.

El volante mexicano se comunicó con su equipo por la radio y les comentó que su monoplaza se estaba desarmando a pedazos, por lo que tuvo que mantener la última posición de la parrilla, que fue la decimonovena, pues varios pilotos abandonaron la competencia en las vueltas anteriores.

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Aquí podemos ver lo que Checo decía de que “El auto se cae a pedazos”



Cadillac please 😭😭😭😭#ChineseGP pic.twitter.com/CWOAU00vis — Marie🌸 (@ma_fe79) March 14, 2026

Checo Pérez tuvo que largar en las últimas posiciones por problemas en su auto

Checo Pérez no pudo terminar en el top 15 en el Gran Premio de Australia y en China siguieron los problemas en el monoplaza del mexicano, pues se quedó con las ganas de participar en la clasificación de la Sprint Race.

Cadillac anunció en sus redes sociales que tuvieron algunos problemas en el sistema de combustible detectado durante los entrenamientos, por lo que Sergio Pérez no pudo competir en la qualy para esta carrera, pues el tema no pudo solucionarse a tiempo.

Esta es la razón por la que el jalisciense tuvo que largar desde la última fila de la parrilla, escalando solo dos posiciones durante toda la carrera y terminando en el decimonoveno lugar de la Sprint Race, quedándose sin puntos para su cuenta personal.

The grid is set for the Sprint.



Due to a fuel system issue found during practice, SP11 was unable to run as the problem couldn't be fixed in time.



VB77 took part in SQ1 but did not progress to the next round. pic.twitter.com/Y3HWAfsBzl — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 13, 2026

Checo Pérez competirá en la qualy del Gran Premio de China

Después de su incidente en la Sprint Race, el equipo de Checo Pérez tendrá que trabajar arduamente para dejar listo el monoplaza del mexicano de cara a la clasificación del Gran Premio de China.

En caso de que ocurra un problema como el de ayer, ‘El Ministro de Defensa’ tendrá que ver la competencia desde los pits, pero se espera que Pérez pueda competir por un lugar en la parrilla de salida este sábado.

Los problemas que ha tenido Cadillac en las primeras dos carreras han sido por temas de la potencia y el combustible, así que en esos puntos deberán trabajar los ingenieros para seguir mejorando a lo largo de la campaña.

DCO