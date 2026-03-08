Liam Lawson ataca a Checo Pérez y le dice que “APESTA” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac (VIDEO)

Checo Pérez pasó un año fuera de la Fórmula 1, pero parece que Liam Lawson nunca lo olvidó y en la primera oportunidad que tuvo para insultar al mexicano no la desaprovechó. Todo ocurrió durante el Gran Premio de Australia, cuando ambos peleaban la decimosexta posición de la parrilla.

El pique entre Checo Pérez y Liam Lawson inició cuando el mexicano mandó fuera de la pista al neozelandés en una curva, aunque el movimiento fue totalmente legal, pues el ‘Ministro de Defensa’ tomó primero la vuelta.

Sin embargo, el enojo de Liam Lawson fue notorio, pues el volante de Racing Bulls volvió a la carga contra el piloto de Cadillac y cuando tuvo la oportunidad se le emparejó, tocaron sus llantas y al final dijo en su radio: “Este tipo apesta”.

Liam about Checo:



“That guy fucking sucks, dude”



Checo haunts his dreams lol



pic.twitter.com/Nt7nIz5EC6 — valeria. ✧･ﾟ (@checolover111) March 8, 2026

La rivalidad entre Liam Lawson y Checo Pérez viene desde hace dos años

Antes de que Checo Pérez saliera de la Fórmula 1 por un año tras quedarse sin asiento para la temporada 2025, en la campaña del 2024 la rivalidad entre Liam Lawson y Checo Pérez comenzó a intensificarse notoriamente.

Durante esa temporada, tuvieron toques en pista, declaraciones agresivas, pero el gesto obsceno de Liam Lawson al piloto mexicano desde su monoplaza fue lo que terminó de confirmar que ellos dos traían un pique en el Gran Circo.

Lamentablemente para Checo Pérez, al final de la campaña Red Bull Racing decidió terminar con su relación y en su asiento poner al volante neozelandés, lo que se interpretó por los aficionados como una victoria para Lawson en esta rivalidad, pero este año el mexicano volvió para demostrarle de lo que es capaz.

Lo resubo porque me lo borraron



CHECO RIÉNDOSE DE LAWSON HAHAH



“Ja! Qué le pasa a este tipo?”#AusGP pic.twitter.com/oKWj4p7edp — Marie🌸 (@ma_fe79) March 8, 2026

Liam Lawson y Checo Pérez se verán en China para la segunda carrera

Apenas se llevó a cabo la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero la rivalidad entre Checo Pérez y Liam Lawson nos dejará varias postales en toda la campaña, así que habrá que estar atentos a lo que ocurre entre estos dos pilotos.

La siguiente parada del serial será en la ciudad de Shanghái, donde se llevará a cabo el Gran Premio de China el próximo domingo 15 de marzo en punto de la 1:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Esta será la primera parada de la Fórmula 1 en Asia y la segunda carrera de 24 que consta la temporada. Cadillac y Checo Pérez aún tienen mucho que mejorar para conseguir un buen resultado en la siguiente carrera.

DCO