Checo Pérez explota de coraje tras falla de Cadillac en la clasificación del Sprint del Gran Premio de China

Checo Pérez lamentó la falla de su Cadillac que le impidió correr en la clasificación del Sprint del Gran Premio de China de F1.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez sacó su frustración luego de que una falla en la bomba de combustible de su Cadillac le impidió competir en la clasificación del Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 (F1), motivo por el cual saldrá desde la última posición en el Sprint.

Después de la sesión en el Circuito Internacional de Shanghái, el tapatío manifestó su frustración por lo ocurrido, pues se trata de una falla que la escudería estadounidense arrastra desde hace tiempo y todavía no halla una solución al respecto.

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“Ha sido un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, llevamos sufriendo con eso mucho tiempo, demasiado. Es muy frustrante, no hemos sido capaces de resolverlo, y ya van muchas veces que sufrimos ese problema”, lamentó Checo Pérez ante la prensa tras no poder tomar parte de la clasificación al Sprint del Gran Premio de China.

Checo Pérez desea que Cadillac encuentre una pronta solución

Checo Pérez aseguró que los ingenieros de Cadillac trabajan muy duro para encontrar una pronta solución a esta falla mecánica.

“El equipo está trabajando muy duro también desde la fábrica. Veremos si son capaces de arreglarlo o no”, agregó el piloto mexicano, quien este 2026 volvió a la Fórmula 1 después de un año sabático.

El Cadillac de Checo Pérez ya había mostrado señales de falla durante la Práctica 3 del Gran Premio de China, lo cual limitó considerablemente el tiempo de rodaje en pista, además de que redujo la oportunidad de ajustar antes de la clasificación del Sprint.

Ni hao Shanghai 🇨🇳

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Este problema derivó en que Checo Pérez salga en la última posición en el Sprint del Gran Premio de China de la F1, en la que será la primera de seis carreras que tengan Sprint en la F1 2026.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de China de F1?

Checo Pérez ha corrido 10 veces el Gran Premio de China de F1, teniendo su mejor resultado en la carrera del 2024, en la que logró su único podio hasta el momento en el Circuito Internacional de Shanghái al terminar en el tercer lugar.

En aquel Gran Premio de China de la F1 2024, su cuarta y última temporada con la escudería Red Bull, el volante jalisciense también culminó tercero en el Sprint.

EVG