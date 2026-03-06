El escalofriante accidente de Kimi Antonelli en Australia que dejó destrozado su monoplaza (VIDEO)

Andrea Kimi Antonelli protagonizó el primer escalofriante choque de la temporada 2026 de la Fórmula 1, pues el volante italiano perdió el control de su monoplaza en una de las vueltas y terminó derrapándose hacia uno de los muros de contención, destrozando por completo el Mercedes.

Estas son terribles noticias para la escudería alemana, pues el accidente de Andrea Kimi Antonelli llega a unas cuantas horas de la clasificación del Gran Premio de Australia, así que los ingenieros del equipo tendrán que trabajar a marchas forzadas para tener el automóvil listo para la qualy.

Como se ve en el video, toda la parte derecha del monoplaza quedó completamente destrozada, perdió el neumático trasero y el delantero quedó doblado; de igual forma, los dos alerones tendrán que reconstruirse antes de la clasificación.