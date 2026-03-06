Memo Martínez rescata la victoria para Pumas ante Necaxa en los últimos minutos

Los Pumas visitaron la cancha del Estadio Victoria para medirse ante el Necaxa en el arranque de la Jornada 10 del Clausura 2026, encuentro que estuvo muy reñido durante los 90 minutos, pero con una jugada a balón parado fue como los Universitarios abrieron el marcador para llevarse la victoria por tablero de 1-0.

Durante el primer tiempo, el equipo de Efraín Juárez manejó los hilos del partido, quedándose con la posesión de balón y las jugadas de peligro frente al marco de Ezequiel Unsaín, pero sin marcar el gol de la ventaja.

Llegó el medio tiempo y Pumas ya tenía a Adalberto Carrasquilla con tarjeta amarilla y el capitán del Necaxa, Alexis Peña, tuvo que salir de cambio por una lesión. En su lugar entró el exjugador del América Emilio Lara.

Los dos equipos regresaron al campo de juego para disputar la segunda parte y los Rayos comenzaron a ser mejores, tanto así que lograron vencer el marco de Keylor Navas desde un tiro de esquina, pero la anotación fue anulada por una mano previa al contacto con el balón.

El tiempo siguió su marcha y Memo Martínez entró al campo para sustituir a Jordan Carrillo, y fue al minuto 82 de tiempo corrido cuando tuvieron un tiro libre indirecto cerca de la banda izquierda; con un centro preciso por parte de Adalberto Carrasquilla, fue como el Memote se levantó en el área para rematar a unos cuantos metros de Unsaín y darle la victoria a los Pumas.

Con esta victoria, los Universitarios llegan a 19 unidades en la competencia, quedándose con el tercer puesto de la tabla general a falta de que se disputen los partidos restantes de este fin de semana.

En el partido entre Necaxa y Pumas, el cuerpo arbitral utilizó la tecnología del #SAOT para confirmar que el jugador #9 de los visitantes se encontraba habilitado en la jugada que se transformó en el primer gol de Pumas. pic.twitter.com/QiWqjqr6pJ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 7, 2026

Mazatlán golea al León y rectifican el gran trabajo de Sergio Bueno

El Mazatlán está disputando su última temporada en la Liga MX, pero a pesar de eso el técnico Sergio Bueno le ha regresado la confianza al equipo y llevan tres victorias en sus últimos cinco encuentros en el Clausura 2026.

Los Cañoneros recibieron en casa al León para disputar la Jornada 10 del torneo local, partido que terminó ganando el conjunto local por marcador de 4-2 con un doblete de Brian Rubio y goles de Yoel Bárcenas y Josué Ovalle.

A falta de que se jueguen los demás partidos de la jornada, el Mazatlán ya se coloca en la decimocuarta posición de la tabla general con 10 puntos.

DCO