¡Con choque incluido! Así fue la primera prueba de Checo Pérez en el simulador de Cadillac (VIDEO)

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez ya realizó su primera prueba en el simulador de Cadillac como parte de su preparación para su regreso a la Fórmula 1 la próxima temporada con la escudería estadounidense, con la que también ya sufrió su primer choque en estos test.

En un video que circula en redes sociales se observa a Checo Pérez trabajando en un simulador, y al inicio del clip se aprecia que el tapatío tuvo un ligero choque, situación que corrigió muy pronto para continuar con su preparación de cara a la campaña del 2026, en la que volverá tras un año sabático.

La primera prueba de Checo Pérez en el simulador de Cadillac marca el inicio de su preparación con la escudería estadounidense antes de subirse a un monoplaza real con miras a su regreso a la Fórmula 1 luego de que en este 2025 no compitió tras su abrupta y polémica salida de Red Bull.

Checo Pérez conoce instalaciones de Cadillac

En redes sociales circula un video en el que se ve a Checo Pérez llegando a las oficinas de Cadillac en Charlotte, Carolina del Norte, para visitar la fábrica de su nuevo equipo, donde tuvo un gran recibimiento de parte de los integrantes de la escudería estadounidense.

Un día después, el subcampeón mundial en la F1 2023 visitó las oficinas de Cadillac en Silverstone, Inglaterra, donde realizó su primera prueba en el simulador en el inicio de su preparación para la temporada del próximo año.

Checo Pérez tendrá como coequipero en Cadillac a otro piloto experimentado como los es el finlandés Valtteri Bottas, quien fue subcampeón del Gran Circo en las campañas del 2019 y del 2020, en ambas como corredor de la escudería Mercedes.

¿En cuántas escuderías de F1 ha estado Checo Pérez?

Cadillac será la quinta escudería en la carrera de Checo Pérez, quien debutó como piloto de Fórmula 1 en la temporada del 2011 con Sauber, equipo con el que estuvo en sus primeros dos años en el serial.

McLaren fue el segundo equipo en el que estuvo el jalisciense, pero su aventura ahí no fue del todo buena y solamente duró un año (2013) para posteriormente irse a Force India, que en el 2018 cambió su nombre a Racing Point.

Red Bull fue la cuarta escudería de Checo Pérez en la F1. El mexicano permaneció en las filas del equipo austriaco por cuatro temporadas, del 2021 al 2024.

