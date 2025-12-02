¡Oficial! Max Verstappen tiene nuevo compañero en la Fórmula 1; alineación de miedo de Red Bull

Todavía no termina la temporada de la Fórmula 1 (F1) y Red Bull definió a los pilotos que formarán parte de su equipo para el siguiente año, teniendo a Max Verstappen y la llegada del francés Isack Hadjar, quien este martes fue anunciado como el nuevo volante de la escudería austriaca.

Hadjar tomará el lugar del japonés Yuki Tsunoda, quien subió esta misma temporada a Red Bull, pero no logró las actuaciones y puntos necesarios para convencer a los directivos de su continuidad. El nipón ahora será piloto de pruebas y reserva para 2026.

“Estoy muy agradecido con Oracle Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel de la Fórmula 1. Después de todo el esfuerzo que he realizado desde que me uní al equipo junior, es una gran recompensa“, dijo el piloto galo.

Con la subida de Isack Hadjar a Red Bull en 2026, se abrió un espacio en el equipo de pruebas Racing Bulls, que le dará la bienvenida al debutante Arvid Lindblad, quien será el nuevo compañero de Liam Lawson.

“He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera, y ellos siguieron creyendo en mí y animándome. Este año con Visa Cash App Racing Bulls ha sido absolutamente increíble; he aprendido mucho y he conseguido mi primer podio. Siento que soy mucho mejor como piloto y como persona gracias al apoyo y la preparación del equipo”, agregó el francés.

Hadjar ha sumado puntos en 10 Grandes Premios en su temporada de novato, incluido un magnífico primer podio en el Gran Premio de Países Bajos. Esto le dio crédito necesario a Hadjar para reemplazar a Tsunoda en Red Bull.

ありがとう、ユウキ🫶



Thank you, Yuki, for your commitment and hard work this season. We’ll keep pushing for a strong weekend in Abu Dhabi and look forward to working with you as our Test and Reserve Driver for 2026. pic.twitter.com/ohQIRHLCDf — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 2, 2025

“Me siento listo para ir a Oracle Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan. Es una decisión increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando que llegue”, terminó Isack Hadjar, quien espera con ansias correr con Max Verstappen.

“Gracias, Yuki, por tu compromiso y trabajo duro esta temporada. Seguiremos esforzándonos para tener un fin de semana excelente en Abu Dabi y esperamos trabajar contigo como nuestro piloto de pruebas y reserva para 2026”, fue el mensaje con el que los austriacos despidieron al volante nipón.