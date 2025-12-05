¡Nadie se lo quiere perder! Estas son las estrellas mundiales que están en el sorteo de la Copa del Mundo 2026

Estas son algunas de las estrellas que asisten al sorteo de la Copa del Mundo.

Llegó el día, llegó el momento de que las 48 selecciones conozcan a sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo del 2026; es por eso que nadie se lo quiso perder y varias estrellas del deporte, la música y personas reconocidas de la política asistieron al Centro John F. Kennedy para vivir este evento.

Desde Arsene Wegner hasta Shaquille O’Neal fueron las estrellas que pasaron por la alfombra roja para tomar su lugar en el auditorio y vivir este sorteo, además del exmariscal de campo de los Patriots, Tom Brady, y su compatriota Eli Manning, que van a tener una actividad en especial en este evento.

De igual forma, figuras como Robbie Williams, Andrea Bocelli y Kevin Hart también posaron para las cámaras, pues los dos primeros realizarán un performance durante el evento y el comediante y actor estadounidense será encargado de ser uno de los hosts del sorteo del Mundial 2026.

El Mundial 2026 define a sus 12 grupos con México en el sector A

El sorteo del Mundial 2026 dicta el inicio de esta competencia, pues los equipos conocen a los tres rivales que enfrentarán durante la fase de grupos del torneo y comienzan su preparación a seis meses de arrancar el certamen de la FIFA.

México, Estados Unidos y Canadá ya conocen en qué sector están ubicados, pero aún no saben cuáles son sus rivales. Será en escasos minutos cuando la Selección Mexicana esté enterada de las tres selecciones que tendrá que enfrentar para buscar su pase a los dieciseisavos de final.

Las otras selecciones que serán cabeza de grupo de la Copa del Mundo del 2026 son: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

La presidenta Claudia Sheinbaum presente en el Sorteo Final de #ElMundialEsNuestro ⚽️🏆 🇲🇽



🔴📷¡Disfruta EN VIVO del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en ViX, Las Estrellas, Canal 5 y TUDN! 🟠 pic.twitter.com/CROEhomE2k — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 5, 2025

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada están en el sorteo del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum reveló que regalará su boleto para la inauguración del Mundial 2026, pero la presidenta de México decidió asistir al sorteo de la Copa del Mundo, acompañada de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la CDMX.

La mandataria mexicana también hizo una aparición en el escenario para sacar la bolita de México y, al momento de hacerlo, gritó “VIVA MÉXICO” para demostrar que nuestro país está listo para recibir la Copa del Mundo.

De igual forma, Donald Trump y Mark Carney hicieron acto de presencia en el Centro John F. Kennedy para estar en el mismo ejercicio que Claudia Sheinbaum.

DCO