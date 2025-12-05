“VIVA MÉXICO”: grita Claudia Sheinbaum en el sorteo del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum viajó hasta Washington D.C. para estar presente en el sorteo del Mundial 2026, pero antes de iniciar con el proceso, la presidenta de México subió al escenario junto a Donald Trump y Mark Carney para sacar el papelito de su respectivo país.

La mandataria mexicana abrió la bolita y sacó el papelito que decía México; en ese momento mostró una sonrisa de oreja a oreja y gritó “VIVA MÉXICO”, dejando en claro lo orgullosa que está de ser mexicana.

Qué momento. Claudia Sheinbaum dejó en claro que es un orgullo ser mexicano.



pic.twitter.com/pmqj8CiopH — Daniel Estrada (@DanielEstradaN) December 5, 2025

El mensaje de Claudia Sheinbaum previo al sorteo del Mundial 2026

Antes de revolver las bolitas y sacar el nombre de México, Gianni Infantino le cedió el micrófono a Claudia Sheinbaum y la presidenta dejó un hermoso mensaje a seis meses de iniciar el Mundial, dejando en claro que en nuestro país se practica el juego de pelota desde tiempos ancestrales.

“Estamos orgullosos de recibir por tercera vez la Copa del Mundo. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitan nuestra nación. Tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, comentó Sheinbaum Pardo.

Será la tercera vez que México recibirá una Copa del Mundo, aunque en esta ocasión con la ayuda de Estados Unidos y Canadá, aunque nuestro país con un poco más de historia, pues en 1970 y 1986 la FIFA eligió a México para el Mundial.

DCO