Ella es Heidi Klum, la hermosa presentadora del sorteo del Mundial 2026 que se llevó las miradas del mundo

Heidi Klum es una de las hosts del sorteo del Mundial 2026.

El sorteo del Mundial del 2026 reúne a las mejores estrellas del futbol mundial, pero también a los mejores atletas de diferentes deportes, famosos, actores, actrices y comediantes, y en esta ocasión Heidi Klum fue elegida para ser host del evento organizado por la FIFA.

Klum es una modelo y presentadora que nació el 1 de junio de 1973 y actualmente tiene 52 años. Nacida en Bergisch Gladbach, Alemania, la copresentadora del sorteo del Mundial 2026 se llevó todas las miradas de la afición por el tremendo vestido color oro que porta, al igual que la Copa del Mundo.

“Es fantástico ver a la copresentadora del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Heidi Klum, en el Centro John F. Kennedy antes del gran espectáculo de mañana: emocionada y lista para unir al mundo una vez más a través de nuestro hermoso juego”, es el mensaje de Gianni Infantino para Heidi Klum en sus redes sociales.

Kevin Hart acompaña a Heidi Klum en la presentación del sorteo del Mundial 2026

Heidi Klum no está sola en la presentación del sorteo del Mundial del 2026, ya que la FIFA también eligió al comediante estadounidense Kevin Hart para acompañar a la modelo alemana y ambos llevar a un buen puerto uno de los eventos más importantes para el torneo.

Además de ser modelo y presentadora, Heidi Klum organizó un evento llamado Heidi Klum Halloween, donde ella se disfrazó de Fiona. Año con año, la alemana presume en sus redes sociales los disfraces que porta para esta festividad que le gusta mucho.

De igual forma, asiste a diferentes alfombras rojas y eventos para ser la host, además de ser la portada de varias revistas como Glamour e InStyle; por otro lado, tiene una colaboración con la marca de lencería Intimissimi.

México recibe su tercer Mundial de la FIFA

Heidi Klum comandará, de la mano de Kevin Hart, el sorteo del Mundial del 2026, donde México conocerá su futuro en el torneo de la FIFA, además de albergar su tercera Copa del Mundo en la historia.

Fue en 1970 cuando nuestro país fue elegido por primera vez para ser sede del torneo más importante a nivel de selecciones, con la Brasil de Pelé levantando el trofeo en la cancha del Estadio Azteca.

Dieciséis años más tarde, en 1986, México volvió a ser elegida por la FIFA para albergar una Copa del Mundo y en ese año Argentina con Diego Maradona consiguieron su segunda estrella en el Estadio Azteca.

