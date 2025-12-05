¿Qué países de los clasificados al Mundial 2026 tienen negada la visa para ingresar a Estados Unidos?

Dos países que jugarán el Mundial 2026 tienen negada la visa para Estados Unidos.

Irán y Haití son los únicos dos países de los que jugarán el Mundial 2026 a los que Estados Unidos les tiene negada la visa para ingresar a su territorio, pero en esa lista hay 10 naciones más, las cuales no clasificaron al magno evento.

Irán es una de las ocho selecciones asiáticas que accedieron de manera directa a la Copa del Mundo tripartita, en tanto que Haití regresa a la gran competencia tras una ausencia de 52 años, tras ser una de las que avanzó directo en Concacaf.

🇮🇷❌ LOS PROBLEMAS EMPEZARON DE CARA A LA CITA MUNDIALISTA😳



La delegación de Irán decidieron no asistir al sorteo mundialista de la próxima semana tras la negación de visas a varios funcionarios.



Estados Unidos le negó en junio el viaje al país a 12 países, donde se… pic.twitter.com/DruLZ5IT6H — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 28, 2025

Países que tienen negada visa a Estados Unidos

Afganistán

Birmania

Chad

República Democrática del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití (Jugará el Mundial 2026)

Irán (Jugará el Mundial 2026)

Libia

Somalia

Sudán

Yemén

Irán fue rival de Estados Unidos en Qatar 2022

Irán se vio las caras con Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, en un duelo que llamó mucho la atención por temas geopolíticos.

El duelo en suelo qatarí se definió en favor del equipo de las barras y las estrellas por pizarra de 1-0 con solitario gol de Christian Pulisic al minuto 38.

Con ese resultado, Estados Unidos clasificó a los octavos de final de Qatar 2022 y cobró revancha del 2-1 que le propinó Irán en la primera fase de Francia 1998.

EVG