¡SIGUEN BURLÁNDOSE! Cruz Azul le recuerda a Pumas las dos joyas que desecharon y ganaron la décima

El Cruz Azul sigue festejando su décima estrella de la Liga MX y en una de sus publicaciones en la red social X siguen burlándose de los Pumas; en esta ocasión fue recordándole a los universitarios las dos joyas que dejaron ir en el pasado y ahora fueron figuras clave para ganar el título del futbol mexicano con La Máquina.

En 2020, los Pumas subieron un post a sus cuentas oficiales donde pusieron una foto de Erik Lira y otra de Amaury García con su camiseta que utilizaron en su debut con los auriazules en la Liga MX, además de la frase “A enmarcarlas, chavos”.

Seis años después, el Cruz Azul realizó la misma publicación, con las mismas palabras, pero ahora con imágenes de Erik Lira y Amaury García con su medalla de campeón de la Liga MX en los festejos de La Máquina.

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Cruz Azul vs Pumas es catalogado como el Clásico de la Obsesión

El Cruz Azul vs. Pumas en la final del Clausura 2026 dejó momentos únicos para la historia de la Liga MX, como el gol de Rodolfo Rotondi en los últimos minutos para darle el título del futbol mexicano a La Máquina.

Desde que se dio este cruce, comenzó a circular en redes sociales que esta rivalidad es el Clásico de la Obsesión, esto porque las dos aficiones están obsesionadas la una con la otra y siempre hablan uno del otro en todo momento; por eso se le designó este nombre al Cruz Azul vs. Pumas.

Tal vez las publicaciones que realizó Cruz Azul sobre los Pumas en redes sociales podrían reafirmar la obsesión que tienen un equipo del otro, así que en las redes sociales seguiremos teniendo este nombre para cuando se dé el partido entre estas dos instituciones la siguiente temporada.

LA DOBLE P 💙🚂 pic.twitter.com/tXN3CJ4eEx — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 29, 2026

Cruz Azul jugará el Campeón de Campeones ante Toluca

El Cruz Azul se convirtió en el nuevo campeón del futbol mexicano después de derrotar a los Pumas en el partido de vuelta por marcador de 2-1 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Con este logro se clasificaron al partido de Campeón de Campeones, en el que se medirán ante el Toluca para pelear por un nuevo título en la temporada. Este partido se llevará a cabo después de la Copa del Mundo del 2026 y cuando arranque el Apertura 2026 de la Liga MX.

En la siguiente campaña, el Cruz Azul tendrá la oportunidad de convertirse en bicampeón de la Liga MX, para unirse a la lista de equipos que han hilado cetros en dos temporadas al hilo, como el América, Toluca, León y Pumas.

DCO