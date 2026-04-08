Obed Vargas y el millonario sueldo que tiene en el Atlético de Madrid; al día es una locura

Obed Vargas fue contratado por el Atlético de Madrid en el pasado mercado de fichajes para rectificar que está pasando por un buen momento en su carrera, pero como ocurre con cada futbolista mexicano que se va al viejo continente, comienzan a percibir más dinero y más el mexicoamericano que juega en uno de los mejores equipos de Europa.

La cifra del salario de Obed Vargas ha sido un dato curioso que la afición quiere saber y fue Azteca Deportes el medio que reveló cuánto percibe el exjugador del Seattle Sounders con los colchoneros. Cabe recalcar que el Atlético de Madrid desembolsó 3 millones de euros para hacerse de los servicios de Vargas.

Obed Vargas tiene la nacionalidad estadounidense y, por lo mismo, en el Mundial Sub-20 de 2023 defendió a las Barras y las Estrellas, pero se inclinó por México. ı Foto: Especial

Este es el salario que tiene Obed Vargas con el Atlético de Madrid

Obed Vargas es uno de los futbolistas mexicanos que juega en el viejo continente y se podría considerar que tiene un buen sueldo con el Atlético de Madrid; si llega a enamorar a los directivos del conjunto español, podría aumentar su salario cuando renueve su contrato.

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Con datos de la página Capology, especializada en los sueldos de los futbolistas, el mediocampista mexicoamericano recibía aproximadamente 122 mil dólares al año, lo que se traduce en 10 mil billetes verdes mensuales, cuando pertenecía al cuadro de la MLS.

Sin embargo, su carrera dio un giro y, a sus 20 años, el mediocampista de la Selección Mexicana estaría ganando alrededor de 967 mil 104 dólares anuales, lo que representa ocho veces más a lo que percibía con el Seattle Sounders; además, mensualmente tiene un sueldo de 80 mil dólares y a esto se suman bonos de productividad con el equipo, así que sus ganancias podrían acercarse al millón de billetes verdes.

Obed Vargas, en el vestidor del Atlético de Madrid, ayer. ı Foto: X @ Atleti

¿Cuándo vuelve a jugar Obed Vargas con el Atlético de Madrid?

Poco a poco, Obed Vargas ha tenido oportunidades en el once inicial del Atlético de Madrid, siendo el encuentro ante el Barcelona de LaLiga de España su última vez que el mexicano saltó al campo para disputar desde el primer minuto.

El próximo encuentro de los colchoneros en la temporada será el 11 de abril del 2026 cuando se enfrenten al Sevilla en la cancha del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, para ir en busca de tres puntos más en la competencia local, aunque parece imposible pelear por el primer puesto de la tabla general.

Se espera que Obed Vargas pueda salir de titular en este encuentro o ver minutos en el segundo tiempo, ya que el Cholo Simeone priorizará darle descanso a sus jugadores titulares para el encuentro de vuelta ante el Barcelona en la Champions League.

DCO