Así fue el GOLAZO de Nahuel Molina contra el Real Madrid con el que el Atlético empató el derbi (VIDEO)

Nahuel Molina celebra su golazo en el derbi entre Atlético y Real Madrid.

El argentino Nahuel Molina hizo un auténtico golazo para que el Atlético de Madrid consiguiera el empate parcial 2-2 contra el Real Madrid en el derbi con sede en el Estadio Santiago Bernabéu.

El jugador sudamericano prendió el esférico con un zapatazo de derecha fuera del área. Clavó el balón en el ángulo derecho de la cabaña defendida por el ucraniano Andriy Lunin al minuto 66.

🇪🇸🔴⚪️ Real Madrid 2-2 Atlético de Madrid | LaLiga de España



UNA LOCURA, INCREÍBLE ZAPATAZO DE NAHUEL MOLINA PARA EMPATAR EN EL BERNABEU 🇦🇷💥pic.twitter.com/xdvGMQQ3Gc — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 22, 2026

El gusto le dura poco al Atlético de Madrid

La alegría por el golazo de Nahuel Molina se esfumó pronto para el Atlético de Madrid, que pocos minutos después recibió el tercer tanto del Real Madrid.

El brasileño Vinícius Jr. venció a Juan Musso con un colocado disparo de derecha fuera del área para devolverle la ventaja al equipo merengue al minuto 72 del duelo correspondiente a la Jornada 29 de LaLiga.

El Atlético se había puesto en ventaja en el primer tiempo del derbi madrileño al minuto 33 con anotación del nigeriano Ademola Lookman.

Lo que sigue para Atlético y Real Madrid tras el derbi

Atlético de Madrid y Real Madrid volverán a las canchas hasta el primer fin de semana de abril, pues las ligas se suspenden para darle paso a la primera Fecha FIFA del año.

El próximo 4 de abril, la entidad merengue visita la cancha del Mallorca en duelo de la Jornada 30 de LaLiga. Ese mismo día, los colchoneros son locales contra el líder Barcelona.

Los puntos son más que claves para un Real Madrid que se ubica segundo de la clasificación en España, si quiere pelearle el título al Barcelona hasta el final de la campaña.

EVG