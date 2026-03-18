Real Madrid vence por quinta vez a Guardiola

REAL MADRID y PSG terminaron rápidamente toda opción de remontadas épicas por parte de Manchester City y Chelsea en la Champions League. Con este triunfo los merengues derrotaron por quinta ocasión a Pep Guardiola.

En cambio, el modesto Bodø/Glimt fue el que terminó sufriendo una voltereta histórica en su partido de vuelta de los octavos de final ante el Sporting de Lisboa que aprovechó la localía.

Al defender ventajas de tres goles tras el partido de ida, el Real Madrid salió victorioso 2-1 en la cancha del City, ayudado por una temprana tarjeta roja a Bernardo Silva, capitán del Manchester, y un doblete de Vinícius Júnior, para avanzar 5-1 en el global. El reinante campeón PSG anotó dos veces en los primeros 14 minutos rumbo al triunfo 3-0 en la cancha de Chelsea para sellar un 8-2 global.

Bodø/Glimt, el club noruego de un pueblo pesquero de unos 55 mil habitantes al norte del círculo polar ártico, también tenía una ventaja 3-0 cosechada en el partido de ida, pero fue arrollado 5-0 por el Sporting de Lisboa tras la prórroga. La mayor remontada previa en la Champions fue la que protagonizó el Barcelona contra el PSG en 2016-2017.

La recompensa del Sporting de Lisboa será un cruce de cuartos de final con el Arsenal, que superó 2-0 al Bayer Leverkusen para imponerse 3-1 en el global. Los líderes de la Premier League mantienen viva la ilusión de acaparar cuatro títulos este temporada.

Por cuarta vez en cinco años, el Real Madrid eliminó al Manchester City de la Champions y esta eliminatoria quedó prácticamente sentenciada cuando a Silva le mostraron la tarjeta roja a los 20 minutos, con una revisión de video, por sacar el codo sobre la línea de gol para bloquear un disparo de Vinícius Jr.

La estrella brasileña convirtió el penalti para darle al Madrid un colchón de cuatro goles y, ya en el tiempo añadido del segundo tiempo, definió a corta distancia para asegurar la victoria de la noche para el equipo más laureado en la historia de la Copa de Europa, dueño de 15 títulos.

Todo apunta a que el siguiente rival del Madrid será el Bayern Múnich, que hoy recibirá al Atalanta con una categórica ventaja 6-1 a su favor.

“Duele quedarse fuera de la Champions, pero esta competición es muy exigente”, manifestó Pep Guardiola, el técnico del City. “Me hubiera gustado vivirlo 11 contra 11, incluso si hubiesen marcado el gol”.

Kylian Mbappé ingresó como suplente en el segundo tiempo para marcar su regreso tras casi un mes de baja por lesión. El Madrid espera que el delantero francés se mantenga sano antes del cruce de cuartos.

Ocho meses después de perder la final del Mundial de Clubes ante Chelsea, el PSG le propinó una paliza en la eliminatoria a dos partidos al equipo inglés, con goles de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu en Stamford Bridge.

El PSG continuará la defensa de su título contra Galatasaray o Liverpool en la ronda de cuartos. Los rucos defenderán una ventaja 1-0 al visitar el mítico Anfield.

En una noche difícil para los ingleses, Arsenal aseguró de que haya representación de la Premier en los cuartos de final.

Eberechi Eze giró sobre sí mismo para clavar un disparo ascendente desde el borde del área antes de que Declan Rice añadiera el segundo en el Emirates Stadium.

Líder de la Premier con nueve puntos de diferencia, Arsenal alcanzó la final de la Copa de la Liga inglesa (enfrentarán a Man City el domingo) y están en los cuartos de final de la Copa FA, donde será amplio favorito ante el Southampton de la segunda división.