Atlético de Madrid pierde, pero avanza a los cuartos en la Champions League; Liverpool remonta y sigue con vida

Atlético de Madrid ya se instala en los cuartos de final.

El Atlético de Madrid venció al Tottenham en el partido de ida 5-2, pero tenían que disputar la vuelta para definir al equipo que avanzaría a los cuartos de final de la Champions League; al final, los colchoneros lograron sacar un empate 2-2 para firmar su pase a la siguiente fase por un tablero global de 7-4.

El electrónico se inauguró al minuto 30 de tiempo corrido, cuando Randal Kolo Muani apareció solo en el área y, gracias a una certera asistencia de Mathys Tel, el delantero francés mandó a guardar la esférica para poner a soñar a toda la afición del conjunto inglés.

Los colchoneros no dejaron que los Spurs recortaran la distancia, pues al inicio de la parte complementaria Julián Álvarez firmó la primera anotación del equipo español en el cotejo; el delantero argentino se quitó a dos rivales dentro del área y sacó un disparo al ángulo para poner el 1-1 parcial en el tablero.

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Ay nanita, empiezan a llegar los fantasmas de siempre... 😳#ChampionsLeague pic.twitter.com/Dhy6AXAwry — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

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Julián Alvarez anota el empate para los Colchoneros y tienen pie y medio en Cuartos de FInal #ChampionsLeague pic.twitter.com/7mRAVJ9FuK — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

La respuesta de los locales llegó al minuto 52 de tiempo corrido; el Tottenham robó una pelota adelante del medio campo y Archie Gray le cedió la pelota a Xavi Simons. El exjugador del Barcelona sacó un disparo desde los linderos del área al segundo poste de Juan Musso, el cual se terminó colando al fondo de la red para poner a su equipo a dos goles de los tiempos extras.

Sin embargo, el Tottenham no pudo mantener la ventaja en el compromiso y acortar distancia en el global, ya que al 75′ de juego el Atlético de Madrid volvió a empatar el cotejo desde un tiro de esquina de Julián Álvarez, el cual David Hancko remató de cabeza para mandar a los colchoneros a la siguiente ronda.

Al final los locales tuvieron un penal y Xavi Simons lo convirtió por gol, aun así, el equipo de Diego Pablo Simeone volverá a verse las caras con el Barcelona en la campaña, pues se medirán en los cuartos de final de la Champions League y los blaugranas podrían tomar su venganza después de lo ocurrido en las semifinales de la Copa del Rey.

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Los Spurs se aferran a la vida. 🔥#ChampionsLeague pic.twitter.com/XWA6VP5hSl — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

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Bayern Múnich vuelve a golear al Atalanta y su siguiente rival es el Real Madrid

El Bayern Múnich consiguió un marcador global de 10-2 sobre el Atalanta para avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Los bávaros iniciaron ganando desde el minuto 25 gracias a un penal que Harry Kane convirtió por gol.

En la parte complementaria, Harry Kane volvió a escribir su nombre en el marcador, el tercer tanto fue de Lennart Karl y la última anotación fue gracias a Luis Díaz. Por parte del Atalanta, Lazar Samardzic fue el que recortó distancias para poner el segundo gol de los italianos en la serie.

Con esta victoria, el Bayern Múnich avanza a los cuartos de final de la Champions League y se medirá ante el Real Madrid en la siguiente fase, uno de los equipos favoritos para llevarse el título y que derrotó al Manchester City en los octavos de final.

Liverpool remonta ante el Galatasaray y es el único club inglés con vida en la Champions

Esta temporada no ha sido la mejor para los equipos de la Premier League en la Champions League, pues de los seis que avanzaron a la fase de eliminación, solo dos lograron su pase a los cuartos de final, siendo el Liverpool uno de ellos.

Los Reds marcaron cuatro goles en la cancha del Anfield para cerrar la serie ante el Galatasaray. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch y Mohamed Salah fueron los anotadores de los cuatro tantos del encuentro para darle la victoria al conjunto que dirige Arne Slot.

En la siguiente ronda, el Liverpool se verá las caras con los actuales campeones de la Champions League, el Paris Saint-Germain, la cual será una de las series más llamativas de la siguiente ronda junto con la del Real Madrid vs. Bayern Múnich.

DCO