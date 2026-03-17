Sporting Lisboa logra la remontada ante el Bodo/Glimt y es el primer clasificado a cuartos de final de Champions League

El Sporting Lisboa logró la hazaña ante el Bodo/Glimt para instalarse en cuartos de final de la Champions League.

El Sporting Lisboa logró lo que parecía imposible al derrotar 5-0 en tiempos extra al Bodo/Glimt, la sorpresa de la Champions League, con lo cual se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final del torneo. Maximiliano Araujo y Rafael Nel fueron los héroes del conjunto portugués con sus goles en el alargue, pues el tiempo regular terminó 3-0.

Los lisboetas necesitaban ganar 3-0 para forzar los tiempos extra. Y precisamente se impusieron por dicho marcador en los 90 minutos reglamentarios disputados en el Estadio José Alvalade, gracias a las anotaciones de Gonçalo Inacio, Pedro Gonçalves y Luis Suárez, esta última de penalti a 12 minutos del final.

Sporting comienza remontada en la primera mitad

Gonçalo Inacio abrió el camino para la voltereta del Sporting Lisboa al minuto 34 con un remate de cabeza tras un centro de Trincão en un tiro de esquina.

Pero las cosas se le comenzaron a complicar al Bodo/Glimt en el complemento, cuando al 61′ recibió el gol de Pedro Gonçalves, quien marcó con un disparo de zurda por abajo.

El empate del Sporting Lisboa en el global llegó al minuto 78 con un penalti convertido por Luis Suárez, después de que Fredrik Bjørkan cometió una mano en el área.

¿Contra quién va el Sporting Lisboa en la Champions League?

El Sporting Lisboa ya espera al vencedor de la serie entre Bayer Leverkusen y Arsenal, de la cual saldrá su rival en los cuartos de final de la Champions League.

El encuentro de ida entre el líder de la Premier League y el de la Bundesliga culminó empatado con marcador de 1-1 en Alemania.

EVG