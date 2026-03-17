Sólo 2 de 6 clubes ingleses, tienen esperanza en la UCL

Futbolistas del Arsenal festejan el tanto del empate la semana pasada

Los seis equipos ingleses saltarán a la cancha para evitar una debacle en los octavos de final de la Champions League, con la reputación de la Premier League en juego.

Los ingleses (una cifra récord para cualquier país en la competición) no lograron ganar ningún partido de ida la semana pasada y sólo el Arsenal y el Newcastle consiguieron un empate que les da una ligera esperanza para los partidos de vuelta.

El Arsenal recibirá hoy al Bayer Leverkusen con la eliminatoria igualada 1-1 y se perfila como el candidato más probable para representar a la liga más rica de Europa en los cuartos de final.

El Dato: Los ingleses son “leones en invierno, corderos en primavera”, dijo Platini cuando entre 2007 y 2015, citando una expresión que proviene de la antigua Yugoslavia.

El Manchester City arrancará en casa con un 3-0 en contra ante el Real Madrid y Chelsea afronta un déficit 5-2 contra el campeón defensor, Paris Saint-Germain.

Tras quedar 5-2, Tottenham recibirá al Atlético mañana, día en que Liverpool espera que el aura de su estadio Anfield pueda ayudarle a remontar la derrota 1-0 del partido de ida en el campo de Galatasaray. Newcastle visita al Barcelona con la eliminatoria empatada 1-1, pero los especialistas dan como favorito al conjunto español.

59 atajadas tiene el Bodo/Glimt en la Champions 2026

En los dos partidos sin un equipo inglés, el notable tapado noruego Bodø/Glimt viaja a Lisboa para enfrentar a Sporting con una ventaja 3-0 y el Bayern Múnich llega con un 6-1 a favor para recibir al Atalanta.

Hace diez años, el Real Madrid ascendió en enero a un exjugador de la casa como entrenador del primer equipo, en gran medida sin experiencia, después de darle apenas unos meses a su célebre predecesor antes de despedirlo.

La apuesta salió bien con Zinedine Zidane. Ganó el título de la Champions de esa temporada (y los dos siguientes), tras reemplazar a Rafa Benítez quien, a su vez, había levantado el trofeo con el Liverpool.

Una década después, Álvaro Arbeloa dirige al Madrid en circunstancias similares a las de Zidane, con quien apenas jugó en la temporada 2015-2016.

583 goles se han marcado a lo largo de la temporada

Arbeloa superó la semana pasada su mayor prueba como entrenador ante el City, dos meses después de ser la solución interna tras el despido de Xabi Alonso. Este último, otro ex del Madrid, había sido tentado el año pasado para dejar un trabajo enormemente exitoso en Leverkusen.

La inspiración para la victoria ante el City de Pep Guardiola fue el capitán Federico Valverde, quien firmó un impresionante triplete en la primera parte, brillando en un equipo que no contó con los astros lesionados, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Se prevé que Mbappé vuelva a la acción en Manchester tras su lesión en la rodilla, en un estadio donde marcó un gol en cada una de las tres veces que jugó allí con Mónaco, luego con el PSG y con el Madrid.

Bodø/Glimt no debería tener miedo de ir al estadio José Alvalade del Sporting, con capacidad para 52 mil espectadores, más de seis veces mayor que su estadio de casa.

El equipo del entrenador Kjetil Knutsen ya ganó este año ante públicos más numerosos y en ambientes intensos como el Metropolitano del Atlético y en el San Siro del Inter de Milán.

La sorprendente victoria 2-1 de Glimt en el campo del Atlético en la última jornada de la fase de liga en enero le permitió colarse en la fase eliminatoria de 24 equipos como 23 en la clasificación de 36. Un triunfo 2-1 en Milán completó un global de 5-2 en los repechajes el mes pasado.

Ambos equipos deberían llegar frescos en Lisboa después de saltarse los partidos de liga doméstica programados el fin de semana para ayudarles a prepararse.

Si el Bodø/Glimt avanza, entonces Arsenal o Leverkusen será el siguiente en visitar el estadio Aspmyra, con capacidad para 8 mil espectadores, dentro del Círculo polar Ártico, para el partido de ida el 7 u 8 de abril.

Un Real Madrid-Bayern se perfila para una fase eliminatoria por undécima vez en la era de la Liga de Campeones, que comenzó en 1992.

Pese a sumar entre ambos 21 títulos de Champions, el Madrid (récord de 15) y el Bayern (6) nunca se enfrentaron en una final en los 71 años de historia de la competición. Se han cruzado en ocho semifinales.

Su lado del cuadro también incluye al PSG, Chelsea, Liverpool y Galatasaray, que conformarán uno de los cruces de cuartos.

El otro cruce de cuartos de final parece encaminado a ver al Atlético enfrentarse al Barcelona o Newcastle.

MEJORES ASISTIDORES ı Foto: Especial