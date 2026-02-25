Bodo/Glimt da campanada y elimina al Inter de Milán

Bodø/Glimt protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia de la Champions League al eliminar al gigante italiano, Inter de Milán. El pequeño equipo noruego emergió victorioso 2-1 de su visita a San Siro para sellar una victoria global 5-2 en el repechaje y asegurar su lugar en los octavos de final de manera impactante.

En su primera temporada en la máximacompetición europea de clubes, Bodø/Glimt ha encadenado una sorpresa tras otra. Hilvanó triunfos ante Manchester City y Atlético de Madrid al final de la fase de liga. Pero imponerse en una eliminatoria a doble partido ante el Inter, subcampeón del año pasado, ha sido su mayor hazaña.

El Dato: Newcastle esencialmente había sellado su avance con la victoria 6-1 en el feudo de Qarabag en la ida. El cuadro de la Premier se puso 2-0 al frente en los primeros minutos.

Los goles en la segunda parte de Jens Petter Hauge y Hakon Evjen dejaron atónitos a los aficionados locales en Milán y encaminaron a Bodø/Glimt hacia un cruce con el Manchester City.

El Atlético venció 4-1 al Club Brujas y sentenció un triunfo global 7-4; Newcastle superó 3-2 a Qarabag para el 9-3 global; y Bayer Leverkusen avanzó con un 2-0 en el global ante el Olympiacos griego tras el empate 0-0 en el partido de vuelta.

Algo de contexto sobre la trayectoria de Bodø/Glimt: al inicio del año todavía no ganaba su primer partido en Champions.

En unas pocas semanas de vértigos, derribó al City, el campeón europeo en 2023, al tres veces campeón Inter y al Atlético, uno de los tres grandes de España.

Según la firma de estadísticas Opta, hace un mes tenía un 0.3% de probabilidades de avanzar a los octavos, después de sumar tres puntos en seis partidos en la liga.

Pero esas victorias ante el City y el Atlético propulsaron su campaña europea y, en el doble enfrentamiento, fue superior a un Inter que lidera la liga italiana con 10 puntos de ventaja.

Defendiendo el 3-1 tras la ida, el equipo de Kjetil Knutsen resistió la presión hasta que Ole Didrik Blomberg aprovechó un error de Manuel Akanji a los 58 minutos. Su disparo fue atajado por el portero Yann Sommer, pero Hauge apareció para empujar el rebote. Hauge suma ahora seis goles en el torneo de este año.

Akanji estrelló un remate en el poste para un Inter que intentaba reaccionar, pero Evjen clavó el segundo para los visitantes a los 72’ y desató la locura entre mil aficionados que se desplazaron a Milán.

El gol de Bastoni, que cruzó la línea por muy poco, nunca dio la sensación de ser el inicio de una remontada del Inter.

Gracias a una tripleta de Alexander Sorloth, el Atlético pudo domar a Brujas.

El gigante español ganó 4-1 en el partido de vuelta, pero la amplia diferencia de la noche en el estadio Metropolitano no reflejó la tenacidad de Brujas en la eliminatoria.

Brujas rescató un empate 3-3 la semana pasada tras remontar una desventaja de dos goles y luego igualar de nuevo al 89’.

En el partido de vuelta en Madrid, el equipo belga volvió a reaccionar después de que Sorloth inauguró el marcador a los 23 minutos. La réplica de Brujas llegó 13 minutos después mediante el tanto del defensor ecuatoriano Joel Ordóñez.

Después de la reanudación, Johnny Cardoso puso el 2-1 para el equipo del técnico argentino Diego Pablo Simeone.