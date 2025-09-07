Max Verstappen gana el Gran Premio de Italia de F1 y McLaren hace 2-3 con Norris y Piastri

Se corrió el Gran Premio de Italia de F1, en donde el piloto neerlandés Max Verstappen se llevó la victoria en el Autódromo Nacional de Monza, terminando casi 20 segundos por delante de Lando Norris, quien fue segundo. Tuvieron que pasar nueve carreras para que Verstappen volviera a lo más alto del podio.

El León de Red Bull estuvo en gran forma y dominó a McLaren, que logró el 2-3 en suelo italiano con Norris y Oscar Piastri, respectivamente, aunque el orden en el que terminaron los volantes papaya fue polémico, pues le ordenaron a Piastri dejar pasar a su compañero.

“Fue un gran trabajo del equipo, un poco desafortunado el inicio, pero manejamos el ritmo, en el último pudimos haber atacado un poco más, pero es un buen desempeño de todo el equipo”, dijo tras su triunfo Verstappen, quien agregó: “Al principio sabía que podía tener buen desempeño y que podía ir por el liderato. Vamos paso a paso, carrera por carrera, pero el ritmo es bueno”.

Aunque ha batallado toda la temporada, y no cuenta con el carro más rápido de la parrilla, el León Neerlandés terminó en lo más alto del Autódromo Nacional de Monza, logrando su tercera victoria del año, tras Japón y Emilia-Romaña.

Fue una cita en donde la punta cambió de poder entre Max Verstappen y Lando Norris, quien llegaba como el más rápido a la vuelta 47 de 53, pero una mala parada en pits lo relegó hasta el tercer lugar, pues el holandés y su compañero de equipo lo pasaron.

McLaren le pidió a Oscar Piastri dejar pasar a Lando Norris para enmendar su error en boxes, algo que no era justo para el australiano, quien acató las ordenes del equipo y se dejó rebasar por Norris.

“Inicio complicado, no tuve mis mejores vueltas, fue difícil la primera parte de la carrera, el auto no estaba como me gusta, pensaba que se me iban a ir las llantas, pero las conservamos, estoy contento con los puntos”, dijo Piastri.

Pese a terminar tercero por ordenes de McLaren, Oscar Piastri se mantiene como el líder del campeonato de pilotos con 324 puntos, seguido de Norris, quien tiene 293 unidades. Max Verstappen recortó distancia y tiene 230 puntos.

“Estábamos en la eventualidad del safetycar, para buscar una ventana y hacer una buena parada, la situación no es la ideal, pero está bien”, dijo Piastri. “Al final no es un mal fin de semana, creo que podíamos hacerlo mejor, pero estoy contento con la situación”, agregó.

Here's how Sainz and Bearman got themselves in a spin 😵‍💫#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/TZL3zViEN7 — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

La diferencia entre Oscar Piastri y Lando Norris ahora es de 31 puntos, que pudo ser más, pues en caso de haber terminado en tercer lugar Norris se habría alejado más de su compañero.

Sobre el incidente que vivió en pits, Norris comentó que no sabe a ciencia cierta qué fue lo que salió mal. “No sé, sentí que estuve ahí mucho tiempo, pero se cometen errores en equipo y así son las carreras”.

Norris pudo haber ganado, o al menos peleado por el triunfo, pero el desastre en boxes lo libró de la victoria y le dejó a Max Verstappen la vía libre, cuando el inglés y el neerlandés estaban peleando codo a codo por ganar.

LAP 38/53



Our race leader pits for fresh rubber



Verstappen comes back out behind Hamilton who has yet to make a stop#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/YMfpHsaLII — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

“Es muy disfrutable pelear con Max Verstappen, pero no teníamos la velocidad ni el ritmo de Red Bull, la parada en los pits, pero lo disfrutamos”, dijo Norris. “Hice todo lo que pude hoy, traté de pelear con Max, tuvimos una buena carrera, tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo”.

Los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes por mucho tiempo corrieron como cuarto y quinto, tuvieron un buen desempeño en la cita local para la escudería italiana, que

En la vuelta 41 apareció una fugaz bandera amarilla, cuando Bearman y Sainz chocaron, pero ambos pudieron recomponer el camino y el carro de seguridad no tuvo que ingresar a la pista.

La siguiente carrera de la Temporada 2025 de Fórmula 1 es en el Circuito callejero de Bakú, cuando se realice el Gran Premio de Azerbaiyán. La parada se celebra el próximo 21 de septiembre.

