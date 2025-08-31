F1: Isack Hadjar rompe el trofeo de su primer podio y su reacción es fuera de este mundo (VIDEO)

El piloto francés Isack Hadjar consiguió su primer podio en la Fórmula 1 en el GP de Países Bajos de 2025

El piloto francés Isack Hadjar consiguió este domingo 31 de agosto su primer podio en la Fórmula 1 (F1) y sin duda será uno que no olvidará, ya que además de la felicidad por terminar entre los tres mejores tiempos, rompió su primer trofeo dentro de la máxima categoría del deporte motor.

Hadjar estaba celebrando con su equipo, Racing Bull, pero durante los festejos tenía tomado el trofeo con una mano y cuando lo puso en el piso se partió en dos, provocando el grito y la risa tanto del piloto, como del resto de las personas que posaban para la foto.

Isack Hadjar tuvo una gran actuación en el Gran Premio de Países Bajos de F1, la parada 15 en el calendario de la temporada 2025 y en donde nadie pronosticaba que terminara en el podio y que fue posible gracias a un desperfecto en el carro de un piloto de McLaren.

Con pocas vueltas para el final, Lando Norris tuvo problemas con su carro y fue perdiendo lugares. El británico estaba en segundo lugar, pero uno a uno los demás pilotos lo fueron pasando, entre ellos Max Verstappen, quien fue segundo en la carrera de su casa, y por Hadjar, tercero del podio.

Isack Hadjar dice que su podio es un sueño cumplido

Emocionado, el novato francés dijo que se sentía muy contento por su primer podio en la F1, además que logró mantenerse sin errores durante toda la carrera, además que desde niño tenía el sueño de poder terminar entre los mejores de una cita en la categoría reina.

“Es irreal, no sé si lo que más me sorprende es que mantuve en la carrera o de mantener el auto, no hice ningún error y es un gran resultado”, dijo Isack Hadjar. “Desde que era niño era mi objetivo, es mi promer podio y ojalá vengan muchos más”.

Con su podio Isack Hadjar ahora está en el décimo lugar del campeonato de pilotos de F1 con 37 unidades, una buena campaña para un volante debutante y en una escuadra de desarrollo como lo es Racing Bulls, que es filial de Red Bull.

aar