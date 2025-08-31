Oscar Piastri mantiene el dominio en F1 y triunfa en el GP de Países Bajos; Verstappen es segundo y Hadjar logra primer podio

A Oscar Piastri le ayudó el parón de actividades, pues regresó para conquistar el Gran Premio de Países Bajos, con lo que se confirma como el amo y señor de Fórmula 1, además que reafirma el dominio de McLaren, que estuvo a nada de lograr otro 1-2 en la máxima categoría del deporte motor.

En la vuelta 65 Lando Norris se retiró de la carrera por un desperfecto en su carro. El peor escenario para el británico se presentó siete giros antes del final de la carrera y esto es porque se amplió su diferencia en la lucha por el campeonato de pilotos.

El podio en el Circuito de Zandvoort lo completaron Max Verstappen como segundo lugar y el francés Isack Hadjar, quien logró por primera vez en su carrera terminar dentro de los tres mejores de un gran premio.

“Se siente bien obviamente, desafortunado lo que le pasó a Lando, tuvimos una carrera muy diferente, estoy muy satisfecho de terminar arriba”, dijo Piastri. “Tratamos de mejorar en cada área durante el fin de semana, pusimos todo desde la clasificación y trabajos a pesar del safety car, el equipo me dio las herramientas, fue un trabajo en equipo”.

Oscar Piastri lidera la F1

Oscar Piastri es líder del campeonato de la F1 con 309 puntos, dejando la puerta abierta a una amplia diferencia con respecto a Lando Norris, su compañero de equipo, quien es segundo de la clasificación con 275 unidades.

Al respecto, Piastri comentó que se encuentra en gran posición para seguir ganando puntos y apuntar a su primer campeonato de pilotos. “Estamos en un muy buen lugar, sabemos a donde vamos y estamos listos”, indicó el volante australiano.

Fue una carrera que estuvo condicionada por accidentes, en especial el que tuvo Lando Norris, quien estaba más que encaminado a terminar en el segundo lugar, pero de la nada su automóvil se quedó sin potencia y uno a uno los demás volantes lo fueron pasando.

El primero en rebasarlo fue Max Verstappen, quien era tercer lugar y no había podido acercarse demasiado a Norris, quien ahora tiene una diferencia de 34 puntos en el campeonato de pilotos de F1.

“No fue fácil dimos todo en la arrancada para tratar de movernos hacía adelante, tuve problemas en la curva 2, después tratar de sobrevivir, no teníamos el ritmo que tenían los McLaren, estar en el podio es un gran resultado para mí y para nosotros es un buen logro”, dijo Verstappen al finalizar la carrera.

El dominio de McLaren y de Piastri era algo esperado, sin embargo, lo sorprendente del día fue que el novato Isack Hadjar pudiera llevar un monoplaza de Racing Bulls a la línea de meta en el tercer lugar.

“Es irreal, no sé si lo que más me sorprende es que mantuve en la carrera o de mantener el auto, no hice ningún error y es un gran resultado”, dijo Isack Hadjar. “Desde que era niño era mi objetivo, es mi promer podio y ojalá vengan muchos más”.

