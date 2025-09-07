¿McLaren ya eligió entre Lando Norris y Oscar Piastri? La escudería revela toda la verdad de una “posible traición”

En el Gran Premio de Italia de F1 se dio una situación polémica con McLaren, pues tomaron una decisión de equipo que favoreció claramente al piloto británico Lando Norris y que afectó al otro volante del equipo, Oscar Piastri.

Después que Norris se vio afectado por una lenta parada en los pits, McLaren pidió un intercambio entre sus volantes. Piastri acató la orden de su escudería y cedió su segundo lugar al británico, de modo que el australiano pasó al tercer sitio.

El director del equipo, Andrea Stella, comentó que la decisión estuvo tomada por los ideales de “justicia” y de “coherencia con los principios” que tiene McLaren. Además, el ingeniero italiano dijo que la orden fue tomada porque convenía con los “los intereses del equipo”.

McLaren busca decisiones de acuerdo a sus principios

“Creo que la situación de la parada en boxes no solo es una cuestión de justicia, también es una cuestión de coherencia con nuestros principios”, comentó Stella tras la carrera en donde el equipo de Woking hizo 2-3.

“El hecho de intercambiar las posiciones no está relacionado únicamente con la parada lenta, y creo que es útil aclararlo: también está relacionado con que queríamos secuenciar las paradas de nuestros coches, deteniendo primero a Oscar y luego a Lando”, indicó.

Con su decisión, McLaren provocó que Lando Norris recortara tres puntos su diferencia con Oscar Piastri en el campeonato de pilotos de F1, en donde el australiano lidera con 31 puntos de ventaja sobre su compañero.

“Más allá de cómo vaya el campeonato, lo importante es que se desarrolle dentro de los valores y principios de competición que tenemos en McLaren, y que hemos creado junto a nuestros pilotos”, explicó el director de la escudería.

El director del equipo, Andrea Stella, dijo que la intención en la parada de boxes era detener primero a Piastri y luego a Norris, pero sin provocar un cambio de posiciones.

“Tenía la intención clara de que esto no debía derivar en un intercambio de posiciones. Lo hicimos porque estábamos cubriendo a Leclerc y, al mismo tiempo, esperando hasta el último momento posible para ver si aparecía una bandera roja o un coche de seguridad”, apuntó.

Max Verstappen habla sobre la decisión de McLaren

Al final, el ganador fue Max Verstappen, quien consiguió su tercera victoria de la temporada. El piloto de Red Bull fue sin duda el mejor del día en el Gran Premio de Italia, con el mejor ritmo y luciendo superior a sus rivales.

“Actuamos pensando en el interés del equipo y, para maximizar ese interés, necesitábamos parar primero a Oscar y luego a Lando. Pero la intención clara era que esto no debía provocar un cambio de posiciones”, comentó.

“El hecho de que paráramos antes a Oscar, sumado a la parada lenta de Lando, llevó a que se invirtieran las posiciones. Por eso pensamos que lo correcto era devolverlos a la situación previa a las paradas y luego dejar que compitieran entre ellos”, señaló.

Sobre el incidente también habló Verstappen, quien dijo que le dio risa que McLaren pidiera un cambio de posiciones entre sus pilotos.

“Desde mi punto de vista, una mala parada puede pasar, igual que un motor puede romperse, o si cometes un error propio. Es parte de las carreras. Así que me dio risa que tuvieran que devolver la posición (Piastri). Lo dejaré ahí”, añadió el neerlandés posteriormente, en sus declaraciones a la prensa.

