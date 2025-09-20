Max Verstappen logra la pole position en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1

Max Verstappen, durante la competencia de este sábado.

El piloto Max Verstappen, de la escudería Red Bull, consiguió la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 (F1), que regresa después de un fin de semana de descanso.

Verstappen fue el volante más rápido en la clasificación en el Circuito callejero de Bakú, donde este fin de semana se corre la decimoséptima carrera de la temporada.

El campeonato de Fórmula 1 se reanuda después de que hace dos semanas el neerlandés Max Verstappen se alzó con la victoria en el Gran Premio de Italia.

Así va el campeonato de pilotos de la F1 2025

El australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, ambos de McLaren, se mantienen en lo más alto del campeonato de pilotos de la F1 2025 al ocupar el prmer y segundo lugar con 324 y 293 puntos, de manera respectiva.

El top 5 lo completan el actual tetracampeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull-230), George Russell (Mercedes-194) y Charles Leclerc (Ferrari-163).

¿Quién ganó el Gran Premio de Azerbaiyán en la F1 2024?

El australiano Oscar Piastri consiguió el triunfo en la edición más reciente del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

El podio en aquella ocasión lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes).

EVG