Mohamed, único timonel campeón de los cuatro que están en las semis

El argentino Antonio Mohamed es el único de los cuatro directores técnicos en semifinales del Apertura 2025 que ya sabe lo que es ser campeón de la Liga MX, logro que ha conseguido con cuatro clubes, el más reciente de ellos el Toluca, al que busca guiar al bicampeonato en esta campaña. El Turco llega con esta gran ventaja sobre los otros tres timoneles sobrevivientes, que buscan su primer trofeo.

El Dato: Diablos rojos del Toluca fue el equipo con la mejor ofensiva en la fase regular del Apertura 2025 con 43 goles. Monterrey ocupó el tercero con 33 anotaciones.

Nicolás Larcamón está a dos partidos de llegar a la final en su primer torneo al frente de Cruz Azul. El español Domènec Torrent está en la misma situación en su primera temporada como estratega del Monterrey, mientras que Guido Pizarro dirige su segunda semifinal en el banquillo de Tigres, luego de que en el pasado Clausura 2025 los felinos sucumbieron a manos del Toluca.

Antonio Mohamed ganó su primera Liga MX en el Apertura 2012, cuando guió a Xolos al que es hasta la fecha su único trofeo en el máximo circuito del balompié nacional. Dos años después, el Turco tocó la gloria al frente del América en el Apertura 2014.

TE RECOMENDAMOS: Liga Premier Haaland llega a 100 goles en la Premier League

Su tercer título lo consiguió con el Monterrey luego de que Rayados se impuso precisamente a las Águilas en tanda de penaltis en la definición del Apertura 2019. Y el cuarto y más reciente título lo ganó el semestre pasado en su primer semestre como entrenador del Toluca, que en semifinales mide fuerzas ante Rayados.

El otro estratega que sabe lo que es ser campeón de la Liga MX de los que dirigieron en la Liguilla del Apertura 2025 es el brasileño André Jardine, quien en su quinta campaña al frente del América no pudo llevar a los de la capital del país a semifinales por primera vez desde su llegada en el Apertura 2023, luego de la eliminación el fin de semana frente al Monterrey.

Parece que el camino está trazado para otro título del Toluca, que fue el mejor equipo en la fase regular con 37 unidades, a pesar de que en la vuelta de cuartos de final contra los Bravos se dedicó a administrar la ventaja obtenida en la ida.

El español Domènec Torrent es el contrincante del Turco Mohamed en busca del pase a la semifinal. El oriundo de Girona llegó a la Liga MX en el Apertura 2024 para tomar las riendas del Atlético de San Luis, equipo del que salió al finalizar el Clausura 2025 para asumir el timón de Rayados en sustitución de Martín Demichelis, y su primer compromiso fue el Mundial de Clubes.

Independientemente de quién avance entre Cruz Azul y Tigres, será la primera final de Liga MX para los argentinos Nicolás Larcamón y Guido Pizarro. El primero de ellos no dirigía semifinales desde el Guard1anes 2021, cuando estaba al frente del Puebla, que fue derrotado por Santos Laguna en la antesala de la final.

Antonio Mohamed busca llegar a su séptima final de Liga MX. Su balance en la última fase del campeonato es positivo con cuatro series por el título ganadas y dos perdidas, estas dos durante su etapa con el Monterrey.

Si Cruz Azul avanza a la final del Apertura 2025, los duelos de la misma se llevarían a cabo los próximos 25 y 28 de diciembre, esto debido a que La Máquina jugará la Copa Intercontinental, donde enfrentará al Flamengo el 10 de diciembre. En caso de que los celestes queden fuera ante Tigres, los partidos por el título se llevarían a cabo el 11 y 14 de diciembre.

Títulos de los entrenadores ı Foto: Especial