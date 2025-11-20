OFICIAL: Cadillac saca a la venta su merch oficial; aquí te contamos TODO sobre el lanzamiento

Cadillac está a poco más de cuatro meses de iniciar su aventura en la Fórmula 1, con Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos; es por eso que la escudería estadounidense ya prepara a sus aficionados para la siguiente temporada y durante la semana del Gran Premio de Las Vegas ya sacaron su merch.

Sin embargo, por temas de contrato de piloto finlandés con Mercedes, las prendas que sacaron a la venta aún no traen los nombres y números de sus dos volantes, aunque la afición mexicana ya está ansiosa por conseguir una pieza de esta colección.

La marca estadounidense sacó a la venta una sudadera, dos playeras y una gorra, todas con el logo de Cadillac, aunque las remeras traen el número 26 en la espalda, pues es el año en el que el nuevo equipo del Gran Circo realizará su debut en el máximo circuito del automovilismo.

Este es el precio de la nueva merch de Cadillac

Cadillac ocupó el Gran Premio de Las Vegas para comenzar a promocionar su merch entre los aficionados de la Fórmula 1, pero en especial con los fanáticos mexicanos, pues Checo Pérez forma parte de la escudería.

Precios de la merch de Cadillac

Gorra: 1,103 pesos mexicanos

Playera: 1,287 pesos mexicanos

Sudadera: 2,298 pesos mexicanos

De momento, estas prendas solo se pueden conseguir en las tiendas del Gran Premio de Las Vegas, pues fue en la ciudad que nunca duerme donde decidieron sacar estas piezas para que los nuevos aficionados de Cadillac puedan adquirir la suya.

¿Cuándo debuta Cadillac y Checo Pérez en la Fórmula 1?

Cadillac ya se prepara para debutar en la Fórmula 1 y poco a poco van sacando más noticias para todos sus nuevos aficionados, además de que Checo Pérez ya se encuentra practicando arriba de un monoplaza para estar listo para lo que viene en el 2026.

La nueva escudería de la máxima categoría del automovilismo tendrá algunas pruebas y prácticas oficiales antes de iniciar la campaña, pero el ansiado debut será en el Gran Premio de Australia, el cual es la primera parada del Gran Circo el siguiente año.

Checo Pérez y Valtteri Bottas estarán del 6 al 8 de marzo del 2026 en Melbourne, para disputar la primera fecha de la Fórmula 1 y que todos los mexicanos vuelvan a apoyar al ‘Ministro de Defensa’ en cada carrera de la categoría reina del automovilismo.

DCO